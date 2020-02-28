自備1套赴炮場…「戰友太乾」耗光備品　他「裸裝回衝」後下場慘了

▲男女網友於網路約炮後，卻因戴保險套一事引起糾紛。（示意圖／pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

陳男與網友約炮後反遭控告，兩人為了「戴不戴套」一事對簿公堂，陳男辯稱因為對方主動求歡才沒戴套，女網友則堅持不想破壞氣氛才准許對方「無套辦事」，由於檢方調查發現雙方各執一詞，在罪證不足情況下，只能將全案不起訴。

小莉(化名)指控，與32歲的陳姓網友餘2019年5月相約在某旅館「攜套炒飯」，沒想到陳男卻「裸裝硬上」，經她喝斥大約5到10次的「不要」，陳男才休兵，隨後小莉控告對方強制性交。

陳男否認性侵，坦承兩人於網路聊天室約炮，當天他自備1個保險套前往旅館，而旅館房間也提供1個保險套，起初他未戴套前戲，後來因為對方抗拒，他便停下來戴上保險套後再繼續。

戴上了第一個保險套後，因為太乾的關係，保險套卡在小莉身體裡，他問對方「還要繼續嗎？」她回「可以」，完事後陳男去浴室盥洗，並表示想休息了。

沒想到小莉又主動勾住他脖子說「還要」，他才沒戴套上陣，結束後兩人便各自離開旅館。

小莉指控，一開始陳男要「無套辦事」，她一直說不要，對方才戴上保險套，也確實「中途卡保險套」這事，因為2個保險套都用完之後，自己不想破壞氣氛，才恩准對方「裸裝上陣」。

檢方認為，當天二人發生性交行為的詳細經過、發生次數等情節，有部分相同、部分則未盡一致，陳男最初以其生殖器接近小如陰道當下，究竟是否已經插入，而違反兩人以戴套為前提發生性交行為的約定，兩人說法不同。本案發生性交行為當時，僅兩人在場，根據罪證有疑，利於被告的證據法則，不得遽依小如指訴，而為不利被告之認定，因此全案不起訴。

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