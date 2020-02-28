　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吊車展恐成絕響！台積電賤價強徵　胡漢龑：有本事就從我屍體上走過去

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲抗議台積電賤價強徵　胡漢龑：有本事就從我屍體上走過去。（圖／記者陳凱力攝）

▲啟德機械起重公司董事長胡漢龑不滿台積電用賤價強徵。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹科學園區為台積電擴建寶山用地，進行第二期92公頃土地徵收，被低價強制徵收的地主們組成自救會，下午在寶山大崎活動中心舉行與科管局的協調會，未料科管局卻臨時通知不克出席，面對科管局態度強硬，地主們也氣憤大罵「他們管理局都沒空，就我們地主有空」，會中還有大苦主「啟德機械起重」董事長胡漢龑，痛批台積電要搶取豪奪，更放話，「除非從他屍體上踩過去！」

胡漢龑說，自己的吊車場佔地1萬2千坪，若要搬家周邊根本沒有這麼大的土地可以容納這麼多吊車，而且依目前周邊空地市值超過20幾萬的行情，台積電只用2萬元的賤價就要強制徵收，胡漢龑也難得動怒，「台積電再怎麼大也沒有我啟德大，我又不做你生意」、「你今天有本事強拆，就要有本事從我屍體上走過去」。

▲抗議台積電賤價強徵　胡漢龑：有本事就從我屍體上走過去。（圖／記者陳凱力攝）

▲當地民代也派代表出席會議。

據了解，第2期用地將徵收近92公頃，不僅僅影響540位土地所有權人以及近千座墳墓的大崎墓園。出席抗議的湯姓地主表示，寶山一期徵收了約32公頃土地，當時以農地以每坪2萬元、建地每坪8萬餘元的價格被徵收，沒想到徵收後卻面臨買不到相同價位的土地，非常後悔，希望政府能夠以符合市場行情的價格徵收。

▲抗議台積電賤價強徵　胡漢龑：有本事就從我屍體上走過去。（圖／記者陳凱力攝）

▲下午有近百民眾到場抗議。

抗議的地主說，寶山鄉被政府限建30年，因此一直沒有發展，土地價格也一直跟不上通膨，而台積電在寶山經營多年，也從未回饋鄉里，哪怕是蓋學校讓孩子們免費上學也好，什麼都沒有，結果台積電今天用每坪2萬元的賤價蠻橫徵收，連有2百年歷史在地信仰「保生宮」都不放過，實在是財團欺人太甚。

約百名的二期自救會成員下午齊聚寶山鄉大崎村集會所，對於二期擴建徵收，台積電一直躲在竹科管局後面，完全不出來協調感到非常憤怒，更誓言一定抗爭到底。

必殺／戴口罩、勤洗手 腸道顧好 身體沒煩惱 

►台積徵地擴廠！吊車大王成苦主　啟德1.2萬坪廠區全部被劃入

►自備1套赴炮場…「戰友太乾」耗光備品　他「裸裝回衝」後下場慘了

►薪水房產全上繳　深情男驚見「妻的激戰片」…男主角是別人

ET快訊
App明明有庫存！藥師揭曉「不賣的原因」　全天工作曝光...
北部30多歲男日本大阪染新冠肺炎　同團21人擬「居家隔離」
北市大醫院免疫科醫生發燒猝死家中　檢驗結果出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

吊車展恐成絕響！台積電賤價強徵　胡漢龑：有本事就從我屍體上走過去

新北板橋「居仁巷」2星期發生2慘案！死者都是女性…皆在睡夢中被殺

隔離者資料導入警用M-Police　保護並提醒第一線執行警察安全

居家隔離改地址後竟失聯　新竹縣府公告要找「台籍男林東京」

北市無人工廠竄黑煙...鐵皮坍塌　1消防副中隊長遭砸傷脫臼

全國首例噗浪造謠小資女貼「政府囤罩賺一筆！」　警祭刑法：這是重罪

胖男跑給警察追！跑沒幾下喘到要用雙手撐起…一查竟是通緝犯

噁男百貨男廁「朝外露鳥」…被逮他硬扯「在上廁所啊」！網怨：又是他

微博網紅貼行政院公文「每日可領10片口罩造謠」　刑事局籲勿轉傳可關三年

高雄小港區化學槽車酒駕衝撞分隔島！「號誌桿+路燈全倒」碎屑噴飛一地

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

發燒1天亡！檢警穿隔離衣相驗　台北女家屬訴：事發5天沒檢疫

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

新生代歌手美聲高唱抖音夯曲　對手指定PK：我不喜歡飆唱功

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

吊車展恐成絕響！台積電賤價強徵　胡漢龑：有本事就從我屍體上走過去

新北板橋「居仁巷」2星期發生2慘案！死者都是女性…皆在睡夢中被殺

隔離者資料導入警用M-Police　保護並提醒第一線執行警察安全

居家隔離改地址後竟失聯　新竹縣府公告要找「台籍男林東京」

北市無人工廠竄黑煙...鐵皮坍塌　1消防副中隊長遭砸傷脫臼

全國首例噗浪造謠小資女貼「政府囤罩賺一筆！」　警祭刑法：這是重罪

胖男跑給警察追！跑沒幾下喘到要用雙手撐起…一查竟是通緝犯

噁男百貨男廁「朝外露鳥」…被逮他硬扯「在上廁所啊」！網怨：又是他

微博網紅貼行政院公文「每日可領10片口罩造謠」　刑事局籲勿轉傳可關三年

高雄小港區化學槽車酒駕衝撞分隔島！「號誌桿+路燈全倒」碎屑噴飛一地

不斷更新／蘇緯達連打席開轟包辦6打點　兄弟7比0領先

中職／樂天新洋投卡本特亮相　曾豪駒：很棒

中國軍艦在太平洋用雷射照P-8巡邏機　美軍：可使飛行員暫時失明

報名狗狗衝刺賽！　柴皇后卻穿粉洋裝「優雅走台步」成全場焦點

軍事迷爆共機再闖我防空識別區　國防部查證中

肉食控快出動！《犇牛肉食堂》推頂級A5和牛套餐　和牛漢堡排980元就吃的到

不斷更新／日本境內10死…北海道進入緊急狀態　英國增至19人感染

鯰魚哥爆料老媽喜好　哈孝遠遭虧肥得像豬肉！

朴敏英新劇宣傳撞衫「亞洲最美臉蛋」Lisa　網一面倒：她完勝

賴清德談二二八：勇敢面對過去陰影　是對轉型正義的基本態度

受傷Q松鼠不忘救命恩人 連續8「回家」討摸賣萌

社會熱門新聞

北車保全與鬧事男互毆暈倒亡　疑有不明肺炎引緊張

北市醫發燒上班3天亡！女兒見屍崩潰

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

女大生診所打工補貼學費　遇貨車違規慘死輪下

北市38歲女發燒猝死　未檢疫原因曝光

即／林口男員警疑「感情因素」輕生命危

千萬名駒S63「強弩級超跑王」落難　雄檢、橋檢拍賣　

即／板橋逆子弒母！兇嫌：腦中聽到「殺死媽媽」

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

北市免疫科醫師失聯　租屋處破門驚見倒地氣絕

太乾卡洞　男網友裸裝回衝挨告

女中學生坐4樓陽台欲輕生　暖警一把抱救人

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

北市女發燒猝死案　已解剖檢體送疾管署

更多熱門

相關新聞

MSCI發威！台股爆出逾2千億元大量　台積電尾盤成交近2萬張

MSCI發威！台股爆出逾2千億元大量　台積電尾盤成交近2萬張

台股今（27）日開平走低，受到MSCI調整即將生效，加上國際股市表現不佳影響，台股賣壓沉重，連續失守半年線以及11,400、11,300兩大整數關卡，終場收在10,292點、下跌141點或1.24%。今天大盤成交量為2013.42億元。因明晟（MSCI）指數公司公布的新一季度調整將於下周一（3月2日）生效，台股尾盤爆出大量成交金額逾246億元，占全天成交量的12.23%。

美股漲跌互見　台股開盤小漲3點

美股漲跌互見　台股開盤小漲3點

年後製造業需求增加3萬2592人　台積電、友達光電釋出職缺

年後製造業需求增加3萬2592人　台積電、友達光電釋出職缺

台股收盤下跌106點！蘋概三王跌逾1%　台股收11,433點

台股收盤下跌106點！蘋概三王跌逾1%　台股收11,433點

台股下跌逾百點！美股連二日重挫　台股再失11500點

台股下跌逾百點！美股連二日重挫　台股再失11500點

關鍵字：

台積電台積三期寶山啟德徵收胡漢龑竹科

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／32例確診看護友人出現症狀！送負壓隔離病房

快訊／辛龍首發聲：我願意用自己的生命換劉真的生命！　

30多歲男跟團遊大阪　確診新冠肺炎

大甲媽遶境延期　鄭麗文：處理非常粗暴

用鼠籠捕到大耳生物　她被迫收編

北車保全與鬧事男互毆暈倒亡　疑有不明肺炎引緊張

首例解剖遺體結果公布！　肉眼可見「灰白色病灶」

她下體癢癢！看到桌上的酒精…好奇一噴釀成悲劇！

北市醫發燒上班3天亡！女兒見屍崩潰

黃曉明PO文「對Baby暱稱」洩婚姻現況

分手許光漢2年沒刪情侶合照！簡婕被逼問無奈發聲

付不出百萬療程費！　確診孕婦「放棄葉克膜」急救

韓國瑜出席228講成「823」事後被追問怒回

巧遇保育萌獸　網激動：好幸運！

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

更多

最夯影音

更多
千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練
《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面