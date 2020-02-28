吊車展恐成絕響！台積電賤價強徵　胡漢龑：有本事就從我屍體上走過去

▲啟德機械起重公司董事長胡漢龑不滿台積電用賤價強徵。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹科學園區為台積電擴建寶山用地，進行第二期92公頃土地徵收，被低價強制徵收的地主們組成自救會，下午在寶山大崎活動中心舉行與科管局的協調會，未料科管局卻臨時通知不克出席，面對科管局態度強硬，地主們也氣憤大罵「他們管理局都沒空，就我們地主有空」，會中還有大苦主「啟德機械起重」董事長胡漢龑，痛批台積電要搶取豪奪，更放話，「除非從他屍體上踩過去！」

胡漢龑說，自己的吊車場佔地1萬2千坪，若要搬家周邊根本沒有這麼大的土地可以容納這麼多吊車，而且依目前周邊空地市值超過20幾萬的行情，台積電只用2萬元的賤價就要強制徵收，胡漢龑也難得動怒，「台積電再怎麼大也沒有我啟德大，我又不做你生意」、「你今天有本事強拆，就要有本事從我屍體上走過去」。

▲當地民代也派代表出席會議。



據了解，第2期用地將徵收近92公頃，不僅僅影響540位土地所有權人以及近千座墳墓的大崎墓園。出席抗議的湯姓地主表示，寶山一期徵收了約32公頃土地，當時以農地以每坪2萬元、建地每坪8萬餘元的價格被徵收，沒想到徵收後卻面臨買不到相同價位的土地，非常後悔，希望政府能夠以符合市場行情的價格徵收。

▲下午有近百民眾到場抗議。



抗議的地主說，寶山鄉被政府限建30年，因此一直沒有發展，土地價格也一直跟不上通膨，而台積電在寶山經營多年，也從未回饋鄉里，哪怕是蓋學校讓孩子們免費上學也好，什麼都沒有，結果台積電今天用每坪2萬元的賤價蠻橫徵收，連有2百年歷史在地信仰「保生宮」都不放過，實在是財團欺人太甚。

約百名的二期自救會成員下午齊聚寶山鄉大崎村集會所，對於二期擴建徵收，台積電一直躲在竹科管局後面，完全不出來協調感到非常憤怒，更誓言一定抗爭到底。

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