小學生創意登《路透》！林園國小改造樂高變身「酒精噴霧機器人」

▲林園國小師生組裝自動感應酒精消毒機器人，免去用手擠壓酒精瓶 。（圖／高市教育局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

校園防疫如火如茶，也用創意發想抗疫新招！高雄林園國小師生就結合樂高積木，組裝自動感應酒精消毒機器人，能自動感測手部後噴出酒精，達到雙手消毒的功能，免去用手擠壓酒精瓶，防止人與人近距離接觸感染，而這獨特的設計也獲國外媒體《路透社》關注報導。

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▲林園國小師生組裝自動感應酒精消毒機器人 。（圖／高市教育局提供）

防疫期間，造成許多相關物資欠缺，如要採購感應式酒精消毒器，恐怕面臨貨源不足，且增加學校額外的開支，而林園國小有將近1,600位學生，考慮到護士、志工們忙著偵測體溫，無暇再兼顧手部消毒的工作，因此學校機器人團隊老師、教練，利用學校現有的樂高積木零件，依據自動感應消毒機的原理，以及網路資料進行機器組裝，社團學生也在開學前組裝四部自動感應酒精消毒機器人，幫助學校做好防疫工作。

▲使用樂高積木加上超音波感應器組裝成酒精消毒機器人 。（圖／高市教育局提供）

林園國小教務主任吳雅茹解釋，酒精消毒機器人上方裝設著一個超音波感應器(類似捕魚時聲納的原理)，利用程式控制，當超聲波感應到物體靠近時，會立即啟動馬達，帶動機器前方的橫桿，自動完成按壓噴出消毒酒精，進行雙手消毒功能，免去用手擠壓酒精瓶，也防止人與人近距離接觸感染。

▲教育局長吳榕峯示範使用方式 。（圖／高市教育局提供）

此創意也登上《路透社》版面，對師生來說更是一大肯定，由於林園國小在去年榮獲澳洲國際賽程式設計第二名的佳績，教育局長吳榕峯鼓勵師生繼續機器人領域鑽研，特別補助學校經費購置不足的器材，同時能將所學實際運用在生活之中，師生自組的自動感應酒精消毒機器人，不僅幫忙解決防疫中取重要的手部消毒，更激發了學生學習機器人、程式撰寫的興趣，學生對酒精消毒機器人感到好奇，不僅入校時時主動使用，下課時也呼朋引伴進行手部消毒。