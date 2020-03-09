網嚇傻：八德上演搶警車？　警揭真相「追可疑騎士」…落單警借民車惹誤會

記者陳羿妏、沈繼昌／桃園報導

桃園市保安大隊3名員警8日晚間巡邏時，因為發現一台可疑機車行經，騎士卻迅速逃逸，原本車內的2名員警下車打算要跑上前追，不過礙於該車已經跑遠，其中1名員警回到警車內，而另1名員警臨機應變，先向路邊民眾借用機車，上前追緝，而該位民眾也嚇傻，誤以為「警車被人開走」，上網PO文爆料，事後警方也立即澄清，這誤會一場啦！

▲員警借用民眾機車追緝可疑機車，卻被民眾誤認「警車被偷」。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

桃園市保安大隊表示，8日晚間8時30分許執行巡邏勤務時，在八德區介壽路二段455號前發現有一台機車非常可疑，該機車卻迅速調頭逃逸，當時2名員警下車打算上前追緝，卻因為追不上，3名員警改變計畫，帶班小隊長開著巡邏車先載其中1名員警去追緝該部可疑機車，另1名員警則因為距離警車太遠沒上車，便趕緊跑到超商前向民眾借用機車。不過，礙於顧及道路安全沒有追到，針對該部機車會依違反「道路交通管理處罰條例」相關規定逕行舉發。

看到員警匆忙借用機車，民眾全看傻眼，以為警車遭人開走遠去，便在臉書社團《記憶八德》PO文爆料「警車被搶走了」，不過經警方釐清說明後，民眾目前已經將貼文移除下架。對此警方表示，非常感謝民眾借警方機車查緝，將持續打擊犯罪，維護社會治安。



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