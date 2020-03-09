韓粉護「國瑜路平」驕傲政績　po文質疑4路遭惡意留白？監視器曝真相

▲韓粉po網發文質疑高雄新興區以及苓雅區的道路疑似被惡意破壞，警方調監視器還原 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一名廖姓韓粉在挺韓的臉書社團當中po文，表示高雄市新興區以及苓雅區有處道路遭到潑漆，還質疑是否為「惡意」或是無心？還詢問團員如何看？高雄市議員陳若翠還跟警方來關心這件事，警方調閱監視器後發現，並非是「蓄意」破壞道路，而是一名男子騎車載油漆，結果為了閃避一輛車，造成機車踏板上的油漆灑落，並非是人為故意破壞。

廖姓韓粉在挺韓的臉書社團當中發文，表示在新興區以及苓雅區有4處道路遭到潑漆，在地面上留下長長的白漆痕跡，同時還附上了5張照片來證明，像是林森路以及民享街口、民權一路以及青年一路口，還有復興二路與四維二路口。對於這個po文，國民黨高雄市議員陳若翠也向警方來詢問，新興分局調閱監視器發現，真相並非是這樣。

▲韓粉po網發文質疑高雄新興區以及苓雅區的道路疑似被惡意破壞，警方調監視器還原 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

調閱路口監視器影像，發現在2月13日下午一名楊姓男子騎乘重機車，於林森路跟民享街口為閃避一部車輛，不慎造成機車腳踏板上之油漆灑落，並非人為故意潑灑。現在已經通知該名男子前來說明，並已依據道路交通管理處罰條例第30條1項2款載運貨物滲漏開單告發。

不過若是單純為了閃避一部車輛，應該只有造成一條道路被灑了白漆，但是卻有三條路有這樣的情況，真的是「非故意的」嗎？新興分局表示將會擴大調閱其餘路段週邊監視器，深入查證是否有人為故意潑灑之狀況。

▲韓粉po網發文質疑高雄新興區以及苓雅區的道路疑似被惡意破壞，警方調監視器還原 。（圖／新興分局提供）