蝶戀花翻車幫忙「擋家屬媒體」　統促黨3人索保護費60萬！周比蒼花10萬救兒　

記者陳羿妏、郭世賢／基隆報導

2017年蝶戀花遊覽車翻覆事件，造成33死11傷的悲劇，面對後續刑責，一名自稱是統一促進黨的副主任的莊姓男子，找卓、劉姓黨員一同向蝶戀花旅行社負責人周比蒼表達「關心之意」，說可幫忙他與兒子周繼弘，阻絕記者、家屬接近，事後卻向父子倆獅子大開口，勒索60萬元保護費，目前警方將會依恐嚇取財、妨害自由，移交台北地檢署偵辦。

▲蝶戀花旅行社賞櫻團2017年2月13日晚間21時12分時，於國道5號接國道3號翻覆。（圖／資料照）

基隆市刑警大隊偵四隊隊長黃智傑表示，2017年2月13日晚間，蝶戀花旅行社開辦的賞櫻團所搭乘的遊覽車，不慎於國道五號南向南港系統交流道處翻覆，造成嚴重悲劇，當時罹難者家屬要求蝶戀花旅行社必須出面負責，而莊男看到這次事件認為有利可圖，便以「自己遇過類似事件」為由，表示能夠理解，到罹難者靈堂向周氏父子表示「可以幫忙阻擋記者和家屬」，這樣的行為讓周比蒼因此誤認這些都是出於好意，免付費的保護工作。

就在同年11月士林地檢署確認司機超速才是事故主因，周氏父子不起訴，莊男等人聽到此消息後，將周繼弘約到台北某處茶館做為人質，逼迫周比蒼交出60萬的「保護費」，而周比蒼非常擔心兒子安危，經過多次協商，最後繳了10萬元給莊男等人，順利讓兒子返家。

黃智傑說，事後基隆警方獲報，目前已將莊男等3人帶回偵訊，訊後確認他們有恐嚇取財、妨害自由的罪嫌，將把他們移送至台北地檢署偵辦。

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