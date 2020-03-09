憂觀光客成防疫破口！林佳龍提議：外國人「入境送7片口罩」

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延，中央流行疫情指揮中心上週宣佈，一名來台演出的澳籍音樂家確診染疫，147名接觸者進行隔離觀察。立委林俊憲表示，外國人來台無法購買口罩，憂成防疫破口。交通部長林佳龍表示，若口罩產能充足的前提下，可考慮在外國旅客入境時，每人發放7片口罩。

指揮中心上週宣佈，一名來台演出的澳籍音樂家確診染疫，該名音樂家不只演出時與觀眾拍照、擁抱，甚至還坐入觀眾席與觀眾互動，此外還曾至餐廳、酒吧等多處消費，期間也沒有全程戴口罩，讓外界擔心已將病毒散播。

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▲曾來台表演的澳洲音樂家布萊特狄恩（Brett Dean）確診新冠肺炎。（圖／翻攝自intermusica網站）

立委林俊憲表示，我國口罩採限購政策，外國人來台無法購買口罩，若自己沒有攜帶配戴，恐怕成為防疫破口。他表示，疫情爆發初期，國際上懼怕亞洲人，如今我國防疫作為有目共睹，反而變成台灣人會怕外國旅客。

林佳龍表示，若未來我國口罩產能充足的前提下，可研議在每名觀光客入境時，就發送7片口罩，以達到防疫目的。

林佳龍也表示，交通部已在機場部署防疫專車，針對從疫區返台的民眾點對點接送，有效降低傳染風險，指揮中心也有公布各國旅遊建議，提供國人遵照。