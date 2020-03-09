日本今起嚴控中韓入境！首班機僅8名乘客　檢疫後在家待命2週

▲日本政府因應新冠肺炎（COVID-19）今（9日）祭出新措施。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在各國持續蔓延，日本政府為了因應境內疫情擴散，今日（3月9日）祭出新措施來強化邊境管控，只要是從中國及韓國入境日本的人，經過檢疫後，都得在自家等場所「待命」2週。今天首班從韓國抵達日本的班機，僅有8名乘客，入境大廳一片冷清，與新措施尚未實施前落差很大。

根據日本放送協會（NHK）報導，日本政府從今日零時開始，只要是從中國及韓國入境日本的人（包括日本人）都得在家「待命」2週，不准使用任何大眾交通工具。另外，新措施也請航空公司配合，每架來自中國與韓國的班機，只能降落在千葉縣的成田機場與大阪的關西機場，新措施將持續到本月底。

上午8時許，一架從韓國仁川機場降落在成田機場的班機，是新措施祭出後，首架降落日本的班機，此架班機約有190個座位，僅載8名乘客，抵達成田機場後，檢疫人員穿戴全身防護服與護目鏡，開始進行檢疫。

8名乘客將遵守新措施，在自家等場所待命2週，其中一名法國旅客尚未預定住處，檢疫人員也趕緊安排飯店，確認有住處後，才辦理入境手續。根據《日本經濟新聞》提及，其中一名女性乘客分享，因為後天回日本的班機被取消，所以提前回國，機艙內空盪盪的，都沒什麼乘客，返家後會在家裡工作度過2週，全力配合政府的新措施。