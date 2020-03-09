面對世紀疫災「冰島人一派輕鬆」　醫警告：無症狀病毒傳播將大爆發

▲冰島目前累計確診58例。（示意圖／記者趙家玉攝）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，確診人數已突破10萬人，至少有超過95國出現確診病例，而冰島近日確診人數也上升，目前累計確診58例。蔡秀男醫師分析，面對世紀疫災，冰島人卻還是一派輕鬆平淡，「在全球化下，無症狀病毒傳播，終將會在冰島社區爆發」。

蔡秀男醫師在臉書粉專「A Nan MOSTA 阿男醫師の磨思塔」發文指出，關於冰島的新聞，台灣媒體只關心一天，然後就沒有人注意了，台灣媒體、包含外媒都沒有人注意到，「冰島確診人數，已經從37例，跳到50例，已經超越台灣了」。

蔡秀男醫師表示，不管是新聞或遊戲軟體界，冰島被攻陷，本身就是個驚奇，冰島如何防疫，與流行病學動態，其實很值得觀察，「面對世紀疫災，冰島人卻還是一派輕鬆平淡，不知山雨欲來呀！」

蔡秀男醫師分享一篇報導，指出冰島透過隔離，協調，公開透明，制衡假新聞來處理冠狀病毒，這些都沒錯，「但是在全球化下，無症狀病毒傳播，終將會在冰島社區爆發。」

蔡秀男醫師提到，「冰島面對社區防疫，有沒有準備限制大型群聚，需不需要戴口罩，盤點防疫戰備存量？雖然，無法像台灣超前部屬，但是有沒有像義大利與日本後來的後知後覺。」

蔡秀男醫師還提到，冰島原來的「公衛醫療防疫」基礎建設，遠遠不如北歐，甚至南歐，屆時真不知道疫情爆發之後的醫療崩潰後果。