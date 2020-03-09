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影／新冠肺炎維持45例確診　澳洲音樂家採檢44人「37人待驗中」

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▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中表示，9日無新增確診個案。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日表示，國內無新增確診個案，8日新增299例COVID-19(武漢肺炎)相關通報，截至目前累計1萬4154例（含1萬3790例排除），其中45例確診，分別為25例本土病例及20例境外移入。確診個案中，1名死亡、15名解除隔離、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

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▲▼截至9日上午10時為止，全台確診數及全國確診數據統計。（圖／翻攝疾管署網站）

▲截至9日為止，全台確診數維持45人，出院人數15人。（圖／翻攝疾管署網站）

指揮中心指出，針對曾來台之澳洲確診個案，目前已掌握接觸者共421人(148人需居家隔離)，已採檢44人，其中7人陰性、37人檢驗中。另持續追蹤案34及案39兩起群聚接觸者健康及採檢情形，案34群聚接觸者共440人，已採檢392人，其中7人陽性(案35至38及案41、42、45)、383人陰性、其餘檢驗中；案39群聚接觸者共69人，共採檢11人，其中1人陽性(案43)、7人陰性，其餘檢驗中。

▲▼45,肺炎,關係圖。（圖／曾梓倩製）

▲全台確診人數維持45人，確診患者關係圖。（圖／曾梓倩製）

指揮中心表示，依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診80,735例，較前日新增40例，其中5,111例重症，3,119例死亡。國際間(含台灣)累計28,483例確診病例，分布99個國家/地區；病例數以義大利7,375例、韓國7,134例、伊朗6,566例、法國1,126例及德國902例為多；病例中696例死亡，以義大利366例、伊朗194例、韓國50例、美國21例及法國19例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

▲▼今無新增確診個案，45例確診中15例康復出院。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲今無新增確診個案，45例確診中15例康復出院。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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