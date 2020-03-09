新北女議員驚傳罹癌付不出百萬醫藥費　臉書回應：我一定奮戰到底！

▲詹江村爆料新北女議員罹癌。（圖／翻攝自詹江村Youtube頻道）



政治中心／綜合報導

國民黨桃園市議員詹江村「村長」，8日透過臉書質播時爆料，一名新北市議員罹患胰臟癌三期，卻因為負擔不起數百萬的醫療費，因此想放棄治療，而高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬得知後願意協助幫忙。消息曝光後，許多網友湧入議員臉書為他加油打氣。

詹江村表示，近日跟李佳芬及2名台商聊天時，才得知該位女議員罹癌的消息，聽說對方得知醫療費要上百萬元，且治療成功的機率僅一成多，再加上還要負擔孩子的教育費，所以萌生放棄念頭。而李佳芬知道此事後，便慷慨解囊，願意幫忙籌措醫藥費用。

詹江村透露，其實這名政壇友人早在選前之夜前已經倒下，卻還向醫院請假出來主持，是國民黨相當優秀的人才，無論邏輯還是口才都是個戰將。

詹江村提到，這名議員是一位女性，過去是政論節目的常客，是國民黨相當優秀的人才，無論邏輯還是口才都是個戰將。

根據詹江村的說法，有網友循線找到女議員臉書，為她加油打氣，女議員也回應網友，「我超感謝也感動大家對我的一片心意， 請大家寬心， 我一定奮戰到底， 目前真的沒有要募款，大家也要為心愛的人多多保重身體噢！」

▲網友為女議員打氣。（圖／翻攝臉書）



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