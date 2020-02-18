空拍機禁航　桃園業者玩家陳情爭取合法升空權益

▲空拍機禁航，業者玩家向國民黨議員徐玉樹、詹江村(左二、三）陳情爭取合法升空權益。（圖／市議會國民黨團提供）



記者楊淑媛／桃園報導

根據民用航空法相關規定，3月31日起遙控無人機將在六都全面禁飛。空拍機玩家及業者18日到桃園市議會，向國民黨議員徐玉樹、詹江村陳情，希望有條件、有限度開放。空拍機玩家及業者表示，全面禁飛空拍機，已經引起桃園市6、7000名空拍機玩家不滿，擬醞釀各縣市串連，爭取空拍機合法升空權益。

桃園市空拍機玩家朱中興、陳再維及飛隼科技公司總經理李宜真等人，針對六都及部分縣市全面限飛空拍機，對攝影、休閒、娛樂等各層面影響深遠。朱中興表示，依照目前遙控無人機法規限制，包括桃園市在內的六都等地區，自3月31日起全部列為「紅色警戒」禁飛區，等於不管大小的空拍機直接作廢，連小朋友的遙控飛機玩具也不能飛行，否則就要面臨3萬元到15萬元不等的罰鍰，簡直是矯枉過正，完全抹煞了人民的休閒活動及相關攝影的需求。

朱中興、陳再維指出，為了國家及交通安全，他們已經自行排除機場、軍事要地、交通要道及120公尺以上由民航局管轄的空域，他們爭取的是由各縣市政府管理的120公尺以下空域的升空權益，民航局與地方政府不能互踼皮球、推卸責任，漠視民眾權益。

徐玉樹認為，他本身使用空拍機10餘年，在這段期間，紀錄了許多地方好山好水及工程建設前後對照的地貌，對於非法濫墾、各種污染，也都能及時發現處理，況且無論是個人、團體或業餘、專業等各種領域，空拍機都能符合全方位的需求，市政府應考慮現況，放寬限制，不應全面限飛。

「禁飛空拍機是否害怕被發現很多秘密」，詹江村質疑，六都全面禁飛就是擔心空拍機「搞飛機」，讓很多不欲為人知的事情攤在陽光下，他同意機場、軍事要地周圍禁飛，但桃園市的大溪、復興等地區為什麼不能飛呢？

玩家及業者訴求，包括比照美國、日本等國家，將空拍機飛行範圍作負面表列，考慮不同機型的功能需求，還有如污染、交通事故等特殊事件媒體即時性需求，同時再給1到3個月的緩衝宣導期，避免出現黑飛及執法困難的情況。

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