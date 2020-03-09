上海首推「影院抗疫紓困基金」　總額43億搶救戲院

▲疫情影響電影院經營甚深。（圖／資料照）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情在大陸爆發後，各省市電影院停擺近50天，影響多部賀歲片撤檔，行業粗估損失百億起跳。為從已經無人入場的戲院開始，搶救影視行業，上海電影集團9日於上海市政府支持下，宣布推出大陸首支「影院抗疫紓困基金」，總額達10億元（人民幣，下同，約合新台幣43億元），推動影院行業復甦。

在此之前，由於電影院因仍屬於高度風險範圍，復工時間表不斷暫緩，因此上海市委宣傳部日前已發布《全力支持服務本市文化企業疫情防控平穩健康發展的若干政策措施》，將針對停業至今的電影院，從多方面解決困難。

▲大陸多檔2020年賀歲片因為疫情暫時撤檔。（圖／翻攝自微博）

根據上海電影集團、上海電影股份有限公司、上海精文投資有限公司三方，就共同成立基金的內容來看，此次抗疫紓困基金將覆蓋整個長三角地區，設立上影資產管理（上海）有限公司（暫定名），通過增資、參股、併購等形式為長三角區域內的影投、影管公司注入運營及發展資金。

目前，基金的首批2億元的資金已經到帳，觀察長三角地區共約2500家電影院，佔全大陸影院數的23%左右、共26%的票房比重。《第一財經》報導引述上海聯和院線總經理沈玥說法，抗疫紓困基金的快速啟動，能夠促進院線影院從加盟型院線，向資產聯結型院線轉變。

▲上海市大陸影視行業重鎮。圖為過往上海電影節舉辦。（圖／ET資料照）

據數據平台「貓眼」公布統計數字，2020年大年初一，由於《囧媽》、《奪冠》（原名：中國女排）、《唐人街探案3》、《姜子牙》等賀歲片全數撤檔，大陸各地電影總票房收益僅為181萬元；對比2019年年初一，當時戲院票房大撈人民幣14億元（約台幣61億），還創下單日最高紀錄。

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