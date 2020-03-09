深圳媽媽錄「英文演講」抗疫影片　激昂演說破2億點閱：我們將贏得最後勝利

大陸中心／綜合報導

一名深圳女子日前自製一段4分多鐘的影片「We Are All Fighters（我們都是戰士）」，以英文講述武漢人民面對疫情的無奈與鬥志。演講影片穿插武漢市景、平民百姓和前線醫護人員等畫面，搭配她慷慨激昂的演說，讓這部「全英文抗疫片」不僅爆紅、破2億點閱，還被學校老師拿來當做英文課教學使用。

這名被網友大讚「英文超強」的女子同時也被起底，原來這名來自深圳的創作者劉潔是美女學霸，現育有一兒，專業為日語，但也精通英語並熱愛英語演講，曾在歐盟、全球青年領袖高峰會等多個國際會議上擔任演講嘉賓。爆紅的她表示始料未及，拍影片的初衷是因為，有部分國外媒體詆毀中國政府和人民為抗疫所做的努力，讓她決定「一定要用我的方式來反擊他們！」並且讓全世界看見中國的力量以及真實故事。

▲劉潔表示，部分國外媒體詆毀中國政府和人民為抗疫所做的努力，是讓她決定拍影片、反擊對方的關鍵。示意圖。（圖／路透社）

影片開頭先是一連串黑白影像，劉潔以悲壯的語調說：「我們正面臨著黑暗時刻／我們之中有人不得不禁足在家／有人不得不被迫滯留他鄉／我們之中有人失去了工作／有人不得不關停了賴以為生的生意／……我們之中有人有人必須日夜堅守／無論他們有多麽疲憊／亦或面臨多大的危險／我們之中有人不幸被感染／他們不得不離開家人和所愛之人／獨自在病房面對恐懼……」。

從一句堅定的「我們都應該成為戰士！」後，畫面由黑白轉為彩色，劉潔的語氣也逐漸鏗鏘激昂，象徵武漢乃至中國人對抗疫情的決心：「我們已經在地球上屹立了5000多年／我們見證過更加黑暗的時刻／我們經歷過更加殘酷的考驗／無論是戰爭、侵略、飢餓／貧窮還是自然災害／我們總是能倖存下來／我們總是能重新站立起來／我們總是能取得最後的勝利！」影片最後更以溫情做結，期待疫情結束後：「我們又有了一個偉大的英雄故事／可以講給我們的子孫聽。」

這段影片目前已被各媒體及網友轉發至不同社群平台，包括YouTube上的「微博熱點視頻」頻道，有網友激動回應，「頂上去，說得好！」、「文化讓我們團結，災難讓我們互助，領導讓我們互信，中國讓我們自豪。」但也有網友不以為然，「怎麼提都沒提吹哨人李文亮？」、「大外宣啟動，國家機器動得非常厲害」、「內容空洞無物只會煽情」、「要意淫到什麼時候？明明12月就知道偏要隱瞞要面子，現在搞到全世界雞飛狗跳，你跟我說你最偉大？」

▲ 因為新冠病毒肺炎疫情，讓更多人戴上口罩。（圖／路透）