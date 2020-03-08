神奇的服務業文化！成大教授貼「客製化點菜單」　網：在國外這樣點要加錢

▲台灣服務業超強大，什麼都能客製化。（圖／翻攝自李忠憲臉書）



記者黃可昀／綜合報導

台灣不僅科技、醫療發達，連服務業也是體貼到出名。國立成功大學教授李忠憲在臉書PO出中午用餐明細，一整串落落長的品項，下方都分別備註了加蚵仔、不薑絲或不加醬等要求，每一道菜幾乎都能客製化，調整到符合每位顧客的口味，讓他忍不住直呼，「去全世界的其他國家，才沒有人會理你！」

李忠憲PO出的照片中，同樣都是魚肉粥，一碗要求不薑絲、不蒜酥、不芹菜，另一碗則是要加蚵仔，還有燙青菜也能備註不加醬，各種想得到的要求「全部都客製化到收銀台的軟體當中！」挑食的客人也能放心來吃，不得不佩服台灣的服務業實在貼心又強大。

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▲最特別的就是飲料還可以三分糖。（示意圖／資料照）



他也提到台灣特有的飲料文化，光是甜度就能選擇全糖、半糖、無糖，現在很多店家還有三分糖、七分糖，甚至連冰塊也能調整成微冰、半冰等等，盡全力滿足顧客所有喜好，其他國家為了方便店員製作，所有飲料或餐點都是統一規格，如果跟店家要求客製化，很有可能被對方打槍，或是得額外付一筆小費。

PO文一出就引發網友共鳴，紛紛留言，「只能說台灣人出頭很多，在外國如這麼囉唆，可能要先付一筆可觀的服務費」、「台灣的飲料甜度和冰塊量也好神奇」、「被台灣寵壞了...出國經常不適應他們的服務員。」

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