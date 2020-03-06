日媒盛讚「台灣防疫」成功關鍵：超前部署+訊息透明

▲安倍正為日本疫情不斷攀升而一個頭兩個大。（圖／路透社）

中央社

2019年冠狀病毒疾病疫情延燒，日本至今逾千人確診，日本政府挨批防疫無方，民怨四起。多家日媒報導台日防疫差異，探討台灣防疫有成關鍵在於「超前部署」及領導者善盡「說明之責」。

日本朝日新聞電子版及日本TBS電視台的資訊節目「HIRUOBI!」今天都報導俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）台日防疫作法的不同。

朝日報導，台灣目前武漢肺炎確診人數增加中，截至3月2日累計41人，日本的人口數是台灣的5倍以上，若以台灣的確診者41人來計算，日本目前1056名確診者不算少。

日本關注台灣實施的邊境管制，禁止來自中國的人士入境、禁止大型郵輪靠岸等措施，但這些措施在防止疫情擴大方面，並非萬能。對日本而言，台灣在確診者陸續增加的情況下，蔡政府為何能贏得信賴，才是值得參考，其中關鍵在於台灣防疫「超前部署」及盡到政治上的「說明之責」。

▲日媒指台灣防疫指揮中心，每天主動說明疫情能安撫人心。（圖／記者宋良義攝）

朝日新聞介紹為何台灣民眾未陷入恐慌，並讓民眾對於疫情可能擴大的風險有所防備。報導舉例，足以讓台灣民眾安心的政策之一就是口罩的分配管理。

台灣約有6000家指定的藥局販售口罩，2月初有藥局貼出告示「一週每人兩片、兩片10元」。

一月下旬武漢肺炎開始受到關注時，台灣民眾也曾出現搶購口罩、生活用品，有人哄抬價格的情形。總統蔡英文1月30日在總統府召開記者會表示，會確保必要的供貨，呼籲民眾不要心慌。政府大力推動口罩的流通管理、擴大產能。

台灣起初實施的措施是在「一人每天限購3片，一片8元」在藥局等通路販售，但有人多次排隊購買，有人需上班工作，沒時間排隊購買，引起爭議。

2月6日起，改為民眾持健保卡在指定的藥局買口罩。為了分散人潮，身分證字號末碼為奇數者週一、三、五，偶數者週二、四、六到藥局購買。週日則是奇數、偶數者皆可買，每人每週限購2片。

▲透過藥局實名制購買口罩，能防止搶購瘋潮。（圖／記者吳立言攝）

報導指出，2月下旬台灣的民調顯示，總統蔡英文的支持率上升至68.5%，比1月的民調增11.8個百分點，民眾肯定蔡政府的防疫措施，民調打80分以上者達75.3%。

朝日分析，台灣之所以可以如此控制市場經濟，主要是2002至2003年發生嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，修改了傳染病防治法及相關法令。

SARS疫情導致37人死亡（含相關的死亡數共73人）。當時市面上口罩缺貨，有人哄抬價格，修法後對於趁機斂財者設下罰則。

台灣2月初每天口罩產能約400萬片，但逐漸提高產能，2月下旬每天產能約640萬片，計畫3月每天產能提高到1000萬片。增產的口罩將供應民眾，3月初起每週每位成人可買3片口罩、孩童5片。

台灣目前採口罩實名制政策，健保署建置「防疫口罩管控系統」，提供健保特約藥局登錄進貨及購買資訊。

報導指出，台灣的IT大臣、行政院政務委員唐鳳是天才型的程式設計師，她領導民間社群合作建置口罩供需平台，供民眾查詢。

唐鳳的事蹟最近獲得日本多家媒體報導，此事在日本國會引起討論，讓日本人很羨慕為何台灣有優秀的人才可運用IT技術防疫，但日本卻不能。

▲日本民眾排隊買衛生紙。（圖／路透）

▲日本陷入衛生紙之亂。（圖／路透）

在學校停課方面，為了防止群聚感染，日本首相安倍晉三宣布，國小、國中、高中從3月2日開始到4月初春假為止放長假。台灣政府則早在2月2日就宣布高中以下學生寒假延長2週至2月25日開學，也請企業主配合，讓學童的家長可以請假照顧小孩。

對學校而言，延長的這2週的時間很寶貴。譬如台北市的敦化國小就利用這段時間準備180個體溫計，並且與家長溝通好學童上學時的規定。每個家庭學童早上起床時、到校時、在教室各量一次體溫，總計量3次，如果體溫37.5度以上，學童就不要上學。

台灣政府也很早就訂出學校停課標準。高中以下學校一班有一名師生被列為確定病例，該班停課；14日內同校有兩名師生確定病例，全校停課。這也就是未雨綢繆，超前提出對策。

▲台灣全國高中小學在2/25開學後，學校都高規格防疫。（圖／記者湯興漢攝）

報導指出，台灣的中央流行疫情指揮中心由衛生福利部疾病管制署負責，每天召開記者會，由衛福部長陳時中擔任指揮官，指揮中心由外交、經濟、教育、交通等各部會的主管組成，核心是醫師、公共衛生專家齊聚的疾病管制署。

在記者會上，如果是有關學校的問題，就由教育部的主管做說明。如果是有關停靠在日本橫濱港外的鑽石公主號郵輪的問題，則由外交部派出的主管回應。疾病管制署的專家也一同列席，從公共衛生的觀點說明各項政策的意義。

不僅如此，中央流行疫情指揮中心的記者會也進行網路直播。在社群軟體LINE也有帳號，每天公布的資訊、直播的內容等，民眾都可透過手機獲得。

針對武漢肺炎疫情，蔡總統首度召開記者會是在台灣出現第一名確診病患的隔天，也就是1月22日。蔡總統說，現在的執政團隊都在17年前抗煞的行政團隊之中，17年前，一起挺過SARS的風暴，17年後的今天有足夠的經驗、準備、足夠的信心來面對挑戰，請大家無須驚慌。

▲台灣嚴格實施邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

朝日指出，陳建仁就是17年前擔任衛生署長，負責指揮抗煞，他曾擔任台灣大學公共衛生研究所所長，是台灣具代表性的公共衛生專家。

在台灣確定出現第一起確診病例之前，陳建仁就對周邊人士表示，這次疫病很可能「人傳人」，須儘速研擬對策。台灣的政府核心有傳染病的專家，讓民眾倍感安心。

有關邊境管制對策，朝日新聞和TBS電視台節目「HIRUOBI!」的評論員都提到這次台灣很快就禁止來自中國的人士入境，但日本卻遲遲未能對中國加強邊境管制。

台灣一月下旬禁止來自中國湖北省武漢的團客，後來陸續對中國加強入境管制，目前原則上中國籍人士不得入境。

朝日報導，台灣嚴格執行檢疫隔離的作法。對於被要求進行14天居家隔離的人，中央流行疫情中心會發給防疫手機進行定位監控。

此外，台灣的健保卡號碼也與出入境資訊連通。如果到醫院刷健保卡，可知持卡人是從中國或日本入境。

▲民眾就診時，透過健保卡即可看到旅遊史。（圖／記者屠惠剛攝）

日本每日新聞報導，昨天日本參議院預算委員會上，自民黨籍參議員小野田紀美質詢內閣府副大臣平將明：「日本正面臨口罩荒，台灣實施口罩實名購買制，日本政府難道無法實施嗎？」

平將明答詢表示，台灣的健保卡內有IC晶片，幾乎全民都持有，但日本的「個人號碼」卡（My number）普及率僅14%，如果這種卡能普及，建入IC晶片的話，就能實施口罩實名制，今後在災害發生或傳染病發生時或許可運用。

朝日報導說，台灣在防疫上有很多作法值得日本參考，但日本以往曾因傳染病的原因造成人與人之間的隔閡，影響病患的生活。以這次武漢肺炎疫情為契機，今後日本可能會以防疫為優先考量，開始討論制度、系統設計，屆時應更加謹慎處理。（編輯：周永捷）1090306

▲台灣民眾乘坐大眾交通工具幾乎都會戴口罩，日本民眾則較少危機感。圖為日本民眾搭乘電車。（圖／路透）