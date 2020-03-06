斷掌男「手工打死蚊子」蝦皮賣666元　網一搜驚呆：死狀極美…走得很安詳

▲斷掌男「手工打死蚊子」竟賣666元！（圖／翻攝蝦皮購物網站）

網搜小組／劉維榛報導

網拍無奇不有，就連昆蟲屍體都在賣！有網友滑購物網站，愣見有人販售蚊子，不忘強調「手工打死」、「死狀極美，翅膀都在」，一隻更喊價666元，再加上運費60元，等於要花726元，掀起大批網友看傻驚呼，「可以創業了！」

一名網友打開蝦皮購物，發現有人販售「蚊屍」，還強調「手工打死」，一度引發討論。實際一搜「手工打死蚊子」關鍵字，果真跳出4個賣場，價錢最低5元，甚至還喊出666元，還要自費60元運費，讓人瞠目結舌。

請繼續往下閱讀...

可見5元賣場，賣家強調「死狀極美，翅膀還在，數量有限！歡迎私訊預訂，售出後不予退換貨」，但目前顯示已售完；6元賣場，女賣家也註明「死狀極美，翅膀都在」、「鏡子助攻，翅膀皆在，走得很安詳！」

10元賣場部分，賣家自賣自誇，「反應熱烈開放預購單，有無翅膀及血型皆隨機出貨」，商品欄註明，「先聲明純手工製作，故無法保證每次產品出來是否有翅膀及血型每隻都有各自的死狀、完美主義者請勿下單，勿棄標我會生氣！」

▲銷售仍為0！（圖／翻攝蝦皮購物網站）

至於一隻要價666元的蚊屍，賣家表示，「左手斷掌打死的蚊子，純手工、零化學成分、隨緣賣」、「不小心打死的蚊子，屍體健全，翅膀還在」，簡直令人大開眼界，不過至今銷量仍掛蛋。

大批網友驚呆掉下巴，直呼「可以創業了」、「賣喇牙」、「難怪有錢人願意買房養蚊子」、「我超會活捉，要發大財了」、「蒼蠅賣起來」、「我剛應該留著，我還有帶血」。

►婆媽們快點進來！75%酒精乾洗手在這