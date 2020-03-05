外送妹跑中山大學！拎2杯珍奶「都被叼走」超傻眼　網秒曝行凶照：是日常

▲原PO去中山大學外送，結果餐點被猴子搶走。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／綜合報導

外送平台興起，各種人都可能有需求，讓外送人員除了會遇到各種顧客，也要應付途中的狀況，像是外送的餐點被動物搶走之類的。一名女外送4日要送珍奶到中山大學宿舍，但因為找不到宿舍，就放下飲料，想跟客人確認地點。沒想到，2杯珍奶就被猴子叼走，讓她超傻眼，直呼是「最瞎的外送經驗」。

這位熊貓外送妹4日晚間在《Dcard》發文「送foodpanda途中飲料被幹走」，文中表示，「就在剛剛……我悠閒地聽著音樂，悠閒地邊騎車邊大唱，騎到中山大學（柴山）宿舍，要把客人的珍奶送到客人手上」，結果到宿舍附近後，她卻找不到宿舍。於是原PO就放下珍奶，打給客人想問對方在哪裡，「結果……珍奶就被猴子叼走了！還兩隻！」

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▲原PO貼出自己和客服的對話截圖。（圖／翻攝自Dcard）

第一次遇到被猴子搶走餐點的情況，外送妹相當傻眼，只好聯繫客服求助，「呃……我送中山大學宿舍那邊有猴子，猴子把我的飲料都叼走了……」客服到這條超荒謬的訊息，相當淡定地確認「兩杯都被叼走了？」原PO則是無助「對……」「有兩隻……我不敢跟他們搶。」

接著客服回應「請你拍照看看」、「猴子和餐點拍（得）到嗎」、「客服處理中」，原PO更加無奈「猴子叼走後，馬上就跑走躲起來了……」。最後也在文末表示，「客服還要我拍猴子叼珍奶的照片，嗚嗚嗚，當下很怕我就趕快走了，沒拍到啊啊啊！」「最瞎的外送經驗……我根本不敢跟客人說你的飲料剛剛被猴子幹走了。」

看到貼文後，其他人都笑噴，「更可怕的是兇手目前還逍遙法外」、「所以我才覺得，猴子如果不是保育類，可能會被打死」、「猴子：去講啊！說是我幹走的啊」、「沒事的，中山日常」、「中山的猴子真的兇」、「猴子真的很可怕很兇殘，沒搶是對的」、「那邊的猴子真的沒在客氣的，被偷鹹酥雞的路過」、「我的AirPods 因為沒有戴緊掉到地板，結果被猴子拿去吞掉。」

▲▼網友紛紛貼出猴子行凶照。（圖／翻攝自Dcard）

原PO也在留言處認同「猴子如果不是保育類，可能會被打死」的說法，直呼「我好氣啊！騎了很久的車，到了還被叼走」，並透露後續，「後續就是……讓猴猴享用珍奶，然後客服把單取消。」還有中山大學的女同學出面安慰原PO「我們完全相信你的飲料是被猴子搶走的」，留言中也有許多猴子們搶飲料、喝珍奶的畫面，讓網友笑翻。

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