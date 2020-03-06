澳確診音樂家隔離直播報平安：「精神非常好」會繼續在病房創作

▲澳確診音樂家隔離病房內直播報平安。（圖／翻攝自twitter @7News）

記者林育綾／綜合報導

日前來台的澳洲音樂家布萊特迪恩狄恩（Brett Dean）確診新冠肺炎，曾於2/28及3/1與國家交響樂團合作，在台北國家音樂廳演出，期間排練及演出過程未戴口罩，並下台入坐觀眾席、與多名觀眾握手互動，目前他已返回澳洲在當地隔離治療，今（6）日特別在醫院內開直播報平安，表示「現在精神非常好」，病房風景不錯，也會在病房內繼續創作，很遺憾不能與觀眾同歡。

根據澳媒《7 News》報導，布萊特迪恩今（6）日特別在醫院隔離病房內開直播報平安，表示「現在精神非常好」，還提及病房風景不錯，甚至能看到海景，不過原定7日在阿得雷德藝術節（Adelaide Festival）的演出不得不取消，他說「真的很失望」，無法與觀眾同歡感到很遺憾。

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據了解，該音樂家在3月2日搭乘長榮航空BR315班機自桃園機場出發，3月3日抵達澳洲布里斯本，再搭乘其他班機前往阿得雷德。

而指揮中心初步判斷，該個案可能是境外感染，在台期間曾參與NSO在國家音樂廳以及小型演奏廳演出，文化部已責成國表藝跟NSO來進行因應的處置，整個處置目標是希望若他是屬於境外感染而入台的情況，應該要將他在國內造成的衝擊和影響降到最低，因此清查他在排練、演出、記者會、以及在國家音樂廳裡面相關活動過程的接觸者來匡列，匡列後交給指揮中心判斷，屬於密切接觸者，依指揮中心指示相關必要防疫措施。

指揮中心今（6）日下午於記者會表示，目前已匡列接觸者共147人，包括個案在台期間之隨行人員及工作人員、友人、就醫診所人員、採訪記者、樂團團員、計程車司機等，其中103人須居家隔離14天，其他接觸者則須自主健康管理14天。另外根據音樂家曾入坐觀眾席部分，周圍2公尺的所有人匡起來大概23人左右，要做居家隔離，其他觀眾部分，會要求自主健康管理以及有症狀就戴口罩、就醫。

另外國家音樂廳今（6）日閉館展開全面消毒，國家戲劇院也將於7日閉館進行消毒，消毒期間將不對外開放，原3/6至3/8演出取消共8檔，預計下周一（3/9）恢復正常營運。

＊圖片來源：twitter @7News