　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

議案太多模糊措辭　陸學者：台北法案缺乏實質意義

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲台北法案是否衝擊中美關係，受到各界矚目。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

美國眾議院4日以415票比0的高票表決通過「台北法案」(TAIPEI Act)，除了要協助台灣鞏固外交國，還包含支持台灣參與國際組織以及強化台美雙方經貿關係。不過，多名大陸學者受訪時指出，台北法案沒有任何國際法依據，對中國大陸也沒有約束力，只是缺乏實質意義的政治炒作。

「台北法案」原名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」(Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act)，最早是由共和黨參議員賈德納(Cory Gardner)等4位友台參議員共同提出。台北法案表決通過後，眾議院長裴洛西在聲明中表示，藉由通過台北法案，重申美國對自由、開放以及民主台灣的堅定支持。

《中新社》近日則就台北法案採訪大陸多名兩岸學者。中國國際問題研究院美國研究所所長滕建群指出，美國把中國作為戰略競爭對手，全方位對中國施加壓力，加上蔡英文在兩岸政策上做出調整，完全投靠美國。「這些因素促使美國國會近年出台多個涉台法案，但這些『法案』沒有任何國際法理依據，也沒有對外約束力，只是一時政治炒作。」

他表示，「台北法案」是美國少數議員提出來的，不代表美國對華政策發生質的變化，也不是美國要和台灣發展所謂邦交關係、幫助台灣在國際上拓展外交空間。這只是中美關係長期發展中的一絲浪花，不會影響中美兩國關係的基本走向。

▲▼ 友台加州眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）獲民主黨提名出任眾議院議長。（圖／路透）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

中國社會科學院台灣研究所科研室副主任張華分析，「台北法案」有四方面的危害性表現，一是將台灣的涉外關係嵌入美國對外政策；二是要求美國政府主動跟中國政府談台灣的國際參與問題；三是用詞暗藏玄機，美台「官方外交關係」、「蔡英文總統」等措辭充滿主權意涵，表現對「台獨」的支持；四是增加撥款委員會和程序委員會，而不止於以往的外交委員會，可對美國行政部門造成較大壓力。

他也提到，台北法案的出現，並不代表美國會全力支持台灣參與國際組織，一是即使法案最終通過，該案也要求美國國務院每年都要提交執行情況報告，但美國行政部門會否執行，在多大層面上執行，還要看中美關係發展狀況；二是議案很多用詞有非常強的模糊性，比如第五條要求美國政府要對強化或「傷害」與台灣關係的國家進行獎懲，但有限定詞，即「視情況」、「符合美國利益」等。

復旦大學美國研究中心副主任信強則認為，在中美競爭中，蔡當局認為有機可乘，配合美國圍堵打壓大陸以換取美國對其支持；美國也趁機拉攏，讓台灣心甘情願服從美國戰略佈局。雙方各有所圖，相互利用。美台頻繁互動，不斷擠壓和挑戰一個中國政策的實質性空間，將對兩岸關係造成越來越大的負面衝擊，甚至可能導致更嚴重的危機。

 
ET快訊
獨／游否希認退出！把「在不瘋狂」頻道＋團員全帶走
德國工作台籍醫師看新冠肺炎　揭「台灣醫療世界第1」是笑話：很
澳音樂家首發聲！「感謝善良台灣人」千字文還原狂咳到確診過程
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

去完日本又飛英國！41歲港男「咳嗽又頭痛」急奔醫院...一測果然確診

下令「分次分批」推動滯留人員離開武漢　陸官方：進入決勝新階段

至尊公主號也恐淪「海上疫區」…3500人困加州外海！共有20個中國人

80名中國公民被隔離　陸媒控俄警：為升遷誣陷滯留者染病

坍塌酒店還有28人待救　新華社：屋主已被公安控制

黑衣男廢墟中挖出！滿臉血「手指拼命指一個方向」…背後原因全淚目

議案太多模糊措辭　陸學者：台北法案缺乏實質意義

山寨工廠「滿佈蜘蛛網」　短髮警花氣問嫌犯：敢戴你做的口罩出門嗎？

看不到辣妹熱舞！南京清明防疫推「網上祭祖」...工作人員一次代掃

美國「415：0」通過台北法案　環球時報：惡法是台獨分子的迷幻劑

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

風暴式嗑95盎司牛排切到手痠　大胃王30分鐘完食爽拿2000！

暖心哥蹲地陪妹練棒球遭無心狠K 掩面不喊痛「耐心陪打」萌翻網友

Sam Lin「做過最有意義的影片」　兩個小時揪齊14位藝人一起《手牽手》

芋泥控必吃！台北四大芋頭美食 芋泥肉鬆吐司、Q彈芋圓蔗片冰

直擊校園！全員手上「被標記」　 台大生掏酒精撩妹：幫妳噴？

去完日本又飛英國！41歲港男「咳嗽又頭痛」急奔醫院...一測果然確診

下令「分次分批」推動滯留人員離開武漢　陸官方：進入決勝新階段

至尊公主號也恐淪「海上疫區」…3500人困加州外海！共有20個中國人

80名中國公民被隔離　陸媒控俄警：為升遷誣陷滯留者染病

坍塌酒店還有28人待救　新華社：屋主已被公安控制

黑衣男廢墟中挖出！滿臉血「手指拼命指一個方向」…背後原因全淚目

議案太多模糊措辭　陸學者：台北法案缺乏實質意義

山寨工廠「滿佈蜘蛛網」　短髮警花氣問嫌犯：敢戴你做的口罩出門嗎？

看不到辣妹熱舞！南京清明防疫推「網上祭祖」...工作人員一次代掃

美國「415：0」通過台北法案　環球時報：惡法是台獨分子的迷幻劑

HBL／1分氣走東山　南山奪男甲組季軍

吳釗燮9日赴立院報告：WHO把台灣錯標在中國之下　無視國民健康權益

為搶西區前8位拚出火氣　麥卡倫、倫恩互推險爆大衝突

法國也爆教會群聚感染！3000名教徒活動「又親又抱」預估800人確診

1萬5入手全新iPhone！曬完超美鏡面背影　一開機「小助理揮手歡迎」傻爆眼

建商「護價」有功！　信義區精品宅轉手漲1成

嘉義市18商家婦女節推專屬優惠　3/8至4/30限定

西班牙60多人參加喪禮遭感染　關閉市政中心和養老院一個月

凍齡女神喜迎53歲生日...親妹「火辣辣」驚喜現身！

柏油塊沾黏3幼犬「虛弱哀號」　狗媽躲入鐵皮屋心疼凝視

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

大陸熱門新聞

登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「義大利逃往北京」…

愛情長跑7年！新郎警婚前接到一通電話後「消失了」

欣佳酒店30秒坍塌影片曝！目擊噴淚

泉州欣佳酒店倒塌埋70人！空拍圖曝光

即／福建驚傳飯店倒塌「有人被埋」

開業1年塌了！欣佳酒店救出34人

快訊／ 江啟臣當選國民黨主席！國台辦表態

快訊／再創新低！大陸一天「只新增44例確診」

鑽石公主號新增1死！確診港男不治

泉州欣佳酒店坍塌「已致2死」　遺體裹黑布放空地

大陸憂境外輸入　機場防堵成焦點

湖北通城病例歸零　正式解除封城

還原新佳酒店坍塌 工人曾致電屋主「柱子變形」

中國道歉論？中共黨媒：美H1N1要跟世界道歉

更多熱門

相關新聞

啞巴兒子賺租金抵房貸夢碎　房產專家算給你看

啞巴兒子賺租金抵房貸夢碎　房產專家算給你看

台灣近20年房價飆漲，出現土地比房子貴、如同「麵粉比麵包貴」的不正常現象，許多人盼著在北市買房，如同養一個啞巴兒子，能夠帶來高租金收益，不過雙北老屋改建協會理事長、品嘉建設創辦人胡偉良認為，如今新房價飆過頭，壓低租金回報率空間，這也顯示台北房價會跌，不過由於北市為黃金都會區，所以短期跌幅有限。

《環球時報》：台北法案是台獨分子迷幻劑

《環球時報》：台北法案是台獨分子迷幻劑

前2月外貿降　陸官方稱已恢復

前2月外貿降　陸官方稱已恢復

疫情緊張...川普急「取消口罩進口關稅」　陸媒：真替他尷尬！

疫情緊張...川普急「取消口罩進口關稅」　陸媒：真替他尷尬！

2月疫情研討內容：美估48萬死

2月疫情研討內容：美估48萬死

關鍵字：

台北法案美國中國一個中國原則台灣一中各表九二共識中美聯合公報

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！

泰國代表酸爆譚德塞　WHO影片曝

登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「義大利逃往北京」…

一隻阿圓隔離結束痛哭道歉！

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

游否希退出在不瘋狂！砸20萬開新工作室

夏天回到冬天！「全台變天防大雨」、降10度最冷時間曝

台女夾帶火鍋料血餅闖日海關　遭警逮

愛情長跑7年！新郎警婚前接到一通電話後「消失了」

北市婦思念已逝丈夫、愛子成浮屍　家屬跪痛哭

TOYOTA暴力小鴨GR Yaris售價出爐

工讀生「臉狂磨蹭口罩」　1萬片全銷毀

楊晨熙比基尼趴走光全被拍！

南部這裡口罩不用排　還有近5000片

郵差夫辛苦送信養2幼子　看羞照全身綠炸

更多

最夯影音

更多
超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩
超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面