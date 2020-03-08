美國「415：0」通過台北法案　環球時報：惡法是台獨分子的迷幻劑

▲賴清德感謝美國通過台北法案。（圖／翻攝自賴清德臉書）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國會眾議院4日表決通過台北法案，大陸官媒《環球時報》發社評稱，這是美國國會兩院從去年起就開始推動的又一個粗暴干涉「中國內政的惡法」。文章還怒批，「蔡英文在華盛頓面前如此卑躬屈膝，對更加心虛的台獨分子來說，法案可能更像是迷幻劑。」

《環球時報》3月6日發表題為《華盛頓又拋出干涉我內政的惡法》的社評，文章批評，美國採取的措施既蠻橫又卑鄙，「一個中國原則是國際社會的普遍共識，美國自己早在40多年前就同中國（北京）建交，現在憑什麼阻撓其他主權國家同中國大陸發展正常國家關係？台北法案本身就是違法的，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。」

社評稱，台灣、還有台灣的「邦交國」，不過是華盛頓對華（陸）戰略博弈的小棋子，或者棄或者用，華盛頓只會考慮自己的戰略需要，不會在意這些棋子的真正利益所在。

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

社評說，「對更加心虛的『台獨』分子來說，法案可能更像是迷幻劑，他們在迷幻中得到稍許的放鬆，同時又因為被錯覺誤導，朝危險的方向走得更遠，直至跌入萬劫不復的深淵。」

社評認為蔡英文想賭一把，不願放下「台獨」的那一分執念，因此把民進黨當局的政治謀算，再綁上台灣的命運，都放在華盛頓的大輪盤上，「挾洋自重者，最後結果都是自輕自賤；政治賭徒結局如何，歷史也早已告訴我們答案。」