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前2月出口銳減17.2%　陸海關總署：已出現恢復趨勢

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▲▼中美貿易戰。（圖／路透）

▲大陸進出口貿易因為疫情受到影響。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

大陸海關總署昨公布最新統計數據，今年前兩個月，進出口規模以美元計為5919.9億元年減11%，其中出口較去年同期銳減17.2%，超乎預期值。但中方官員強調，疫情對進出口的影響是暫時和階段性的，外貿長期向好發展的趨勢沒有改變，隨「復工復產步伐加快，出口恢復勢頭呈現。」

按照海關總署7日發布數據，按美元計價，今年1到2月中國大陸外貿進出口總值5919.9億美元，年減11%，其中，出口2924.5億美元，跌幅17.2%，進口2995.4億美元，跌4%；另按人民幣計價，進出口總值為4.12兆元，年減15.9%，出口2.04兆元，年減15.9%，進口2.08兆元，下降2.4%。

▲▼昆山市台商復工。（圖／取自昆山台協網站）

▲中共政府認為隨企業有序復工，增加需求，外貿已出現回暖跡象。圖為昆山市一台商工廠復工，正在進行消毒。（示意圖／取自昆山台協網站）

以貨運量來看，1到2月，大陸海關監管進出境貨運量7億噸，反而年增2.8%，其中出口1.9億噸，下降3.7%，進口5.1億噸，增長5.5%。

海關總署統計分析司司長李魁文指出，這是因為前兩個月，大宗商品和重點民生消費品進口快速成長。鐵礦砂、原油、煤和天然氣等大宗商品進口量分別增加1.5%、5.2%、33.1%和2.8%；同期農產品進口值增長6.8%，其中大豆進口量增加14.2%，豬肉進口量增加1.6倍。「有力保障了春節前後市場供應和重點民生商品價格的穩定。」

商務部外貿司司長李興乾進一步強調，每年Q1受春節因素影響，進出口都會出現一定波動，「今年加上疫情因素，進出口出現波動在所難免。」但影響是暫時和階段性的，中國外貿韌性強，競爭力強，外貿長期向好發展的趨勢沒有改變。

他接著說，政府正透過金融支持、保險支持、財稅支持、推動貿易暢通等四方面政策，加強與貿易夥伴的溝通協調，推動世貿組織成員間加強合作，解除不必要貿易限制措施，營造良好的國際貿易環境。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉說，雖然疫情衝擊超過預期，首季經濟甚至可能出現負增長，但「基本到3月底中國的企業全部要復工了，肯定會把前兩個月的時間都搶回來」，認為經濟V型反彈力道強勁，下半年需求比較旺盛。

李魁文補充，儘管外貿受新冠肺炎疫情和春節假期延長等因素疊加影響，數據有所下降，但從2月份情況看，進出口值在逐旬提升，企業申報報關單量逐旬遞增，進出境貨運量也在增長，顯示近期全國外貿出口出現恢復趨勢。

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