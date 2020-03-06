名模驚世前夫誆與周董開咖啡店！他們投資300萬...全被拿去還債

▲王世均日前為了還清公司債務，竟誆稱將和周杰倫與劉畊宏在高雄合開咖啡店，詐得投資人300萬元。（圖／翻攝臉書）

記者徐愷昕／高雄報導

王世均（現已改名王世騰）與名模洪曉蕾的婚姻糾葛讓2人因此獲「驚世夫妻」的稱號，而雙方離婚後，王世均因公司經營不善欠下大筆債務，為了還款，他2014年間竟誆稱將和周杰倫與劉畊宏在高雄合開咖啡店，騙2名投資人入股300萬資金，但實際上卻將錢拿去還債。橋頭地院審結依詐欺罪判王男10月徒刑，仍可上訴。

據判決，王世均過去經營的「天台飲食文化股份有限公司」（原名為「密斯特杰飲食文化股份有限公司」）前陣子經營不善，2014年8月間因資金周轉不靈、缺口龐大，被銀行登記為拒絕往來戶。王男為了繼續營運，竟於同年9、10月間隱匿公司財務窘困的實際狀況，向黃、謝2名投資人佯稱，自己受公司委託，正代表公司南下尋找股東開咖啡店，目前這間咖啡店還有周杰倫與劉畊宏2位隱名股東。

黃、謝2名投資人信以為真，各出資150萬同意與「天台公司」一起成立「密斯特杰餐飲顧問公司」，並將這間預計開在高雄城市光廊的咖啡店取名為「J cafe」，而此時王男也表示天台公司會出資1200萬，故他們投資比例為黃、謝各10%，天台80%。

未料王男一取得300萬後，隨即請不知情的陳母於隔日將錢全數領出，先將15萬交給秘書林姓女子，剩餘285萬匯入天台公司，用以還清過去所積欠的員工薪資、水電費、電信費等債務，該筆款項在短時間內花用殆盡。

黃、謝2人發現王男提出的存款證明與先前合約書約定的帳戶不同，驚覺有異，經追問，因王男無法詳細交代投資運用情形，2人認為遭騙，怒至法院向王男提告。

法庭上王男坦承有以「周杰倫、劉畊宏為隱名股東」為由在尋找合作股東，也有表示標得高雄市政府城市光廊標案，但他否認詐欺取財犯行，並辯稱因當時公司急需資金營運，他希望能有新股東入主才會南下尋找合作對象。

橋頭地院審理時調查過去「天台公司」的資料，發現周杰倫2014年2月時就已辭任「天台公司」董事一職，而劉畊宏則是在同年7月請辭，2人皆不再是公司股東，但王男為獲取他人資金，卻以此理由誆稱投資人，還把投資款全拿去還債，觸犯詐欺取財罪屬實，審結判他有期徒刑10月。全案仍可上訴。

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