同學譏「爛得像坨屎」！空官生崩潰退學飛行夢碎...求償198萬結果出爐

▲空軍官校生指控同學暗指他是偷公款的人，害他在霸凌氛圍下，忍痛放棄飛行夢，要求對方賠償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄空軍官校101期班曾傳出有公款失竊事件，然而吳姓學生指控同班的楊姓學生曾以「他爛得就像坨屎一樣」，暗指他就是偷竊者，害他在逼不得以在霸凌氛圍中退學。吳男認為是楊男害「飛行夢碎」，要求對方賠償198餘萬元，再登報道歉，不過案經橋頭地院審理後，法官僅判楊男須賠5萬元即可。



吳男主張，2017年5月22日時在上廁所之際，聽到楊男與其他同學討論公款失竊，以「反正他爛得就像坨屎一樣，有什麼辦法，他就廢啊，垃圾啊」、「他就是個垃圾啊」、「不是一顆老鼠屎耶，那是老鼠在鍋裡拉屎」、「他就仗著他爸爸是上校」等語句暗指他就是那位小偷。吳男說，因為這些行為害他在校內名譽受損，遭受霸凌，身心受創下只好忍痛放棄飛行夢，覺得若不是楊男的行為，原本可以順利畢業，因此認為對方要給付精神賠償、大學學費等損失，並在青年日報B2版面刊登道歉聲明書。



楊男則說，不否認有說過「爛得就像坨屎」等言論，但認為私下與同學間的談論，應該屬於言論自由保障範圍內，而且談話中沒有指名道姓，不足以貶損名譽，他還提到吳男提出休學的理由為「車禍導致骨折」，與人際關係不佳有關，才決定離開學校，認為兩者毫無因果關係，且覺得精神撫慰金過高，登報道歉也不符比例原則。



法官勘驗飛行安全教育訓練中心諮商晤談記錄時，發現吳男曾提到因為人際關係問題，影響在校生活，向家人討論決定提出退學申請，輔導內容裡也提及，吳男多次與同學發生摩擦、不服師長管教，難認休學主因和楊男言論有直接關係，僅認為楊男的確未查證之下，說出有關貶損吳男的言論，最終判楊男賠5萬元為適當，全案可上訴。



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