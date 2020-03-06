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55萬就能娶我女兒！狂父「1人飾2角」榨乾癡情男170萬…被拆穿再逼他簽本票

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▲惡爸分飾2角騙癡情男170多萬。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲男子一人分飾2角以多種理由從癡情男身上得手170多萬。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、陳羿妏／台中報導

台中郭姓撞球館股東發現陳姓常客對繼女有好感，竟突發奇想「一人分飾兩角」，先假裝是繼女的身分，和陳男聊天「我看心不看外在阿」，另一頭再用自己的帳號傳「給我55萬元，就讓你跟我女兒結婚」，企圖使陳男信以為真，得手170多萬元。不料最後被識破，他卻惱羞逼陳男簽下萬元本票，還持棍打人，日前台中地檢署依詐欺、恐嚇、傷害等罪嫌將郭男起訴。

2018年9月到2019年4月間，郭男先是以帳號「可愛的反派角色」假扮繼女，與陳男聊天，以「買手機當媽媽生日禮物」、「爸爸的撞球館要裝修費」、「身上沒錢，需要生活費」、「想開刺青店」等多種理由，讓陳男心甘情願掏出這些錢，殊不知全遭郭男一人獨吞了。

這還沒完，郭男以自己的帳號向陳男聲稱，「女兒失蹤，要花30萬元請黑道幫找人」、「女兒和老婆的大姊因為闖紅燈發生車禍，急救需要9萬元」、「為了女兒的生命安全，要籌15萬元請梵諦岡長老來台驅鬼」、「你給55萬元，就讓你跟我女兒結婚」，前前後後共傳了28次詐騙訊息給陳男。

陳男被榨乾後，才發現自己的一片真心卻換來絕情，決定不再繼續乖乖給錢；2019年5月底，郭男發現被拆穿，不罷手還邀約陳男到撞球館的停車場談判嗆「看是要我處理，還是我岳父竹聯幫處理，是我岳父的話，就要你死在現場」、「不給我30萬就叫我岳父打死你」、「命或500萬，自己選一個」，並持撞球棍敲打牆角，整根棍子斷裂，碎片噴向陳男右膝蓋，造成陳男右側膝蓋挫傷，他更逼迫陳男簽下3張各10萬元的本票。

陳男因為太害怕趕緊報警處理，警方也順利將郭男逮捕，不過郭男坦承有詐欺、恐嚇，卻矢口否認有傷害，只說球棍斷的瞬間沒有造成陳男受傷，最終台中地檢署不採信說詞，依詐欺、恐嚇、傷害等罪嫌將郭男起訴。

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