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成本50萬吸金10億元　不動產仲介鼓吹投資人到英國當包租公慘賠收場

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▲▼ 台灣搜房楊建傑所持有的轉角店面土地持分已被査封（圖／記者劉昌松攝）

▲台灣搜房負責人楊建傑名下的不動產持分已被投資人聲請查封獲准。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台灣搜房、亞太國際地產2公司前年遭踢爆，涉嫌鼓吹投資人買英國房子出租，保證獲利8%，還擔保買回，吸金逾10億元，結果被發現和投資人簽約的英國公司，設立資本額竟然只有英鎊1萬多元(約台幣40萬元)，根本毫無擔保能力，檢調單位深入追查後，5日再次發動搜索並約談相關涉案人員到案。

▲▼不動產國際代銷協會理事長秦啟松。（圖／資料照）

▲亞太國際負責人秦啟松前年被法院裁定100萬元交保。（圖／資料照）

根據受害者檢舉，台灣搜房和亞太國際2014年起宣傳投資英國、歐洲獲中南亞等海外不動產，不但保證可收取租金賺錢，投資3年後還可原價賣回，投資人心動掏錢投資後，發現收租不正常，又無法賣房脫手，但業者卻推稱，只是仲介身分，實際交易是由英國當地的不動產公司經手。

據了解，原來和受害人簽約買賣、代管不動產的多家業者，幾乎都是英國的紙上公司，設立登記的資本額最多僅1萬多英鎊，根本沒有能力依約買回動輒數百萬元的海外房產，有受害人趕緊向法院聲請查封台灣搜房等公司負責人在台資產。

▲台灣搜房創辦人楊建傑。（圖／台灣搜房網提供）
▲台灣搜房創辦人楊建傑先前已獲200萬元交保。（圖／資料照）

而台北地檢署獲報後，在2018年底首度指揮調查局北機站發動搜索約談後，台灣搜房負責人楊建傑、亞太國際負責人秦啟松分別被法院依違反《銀行法》、詐欺等罪，諭令200萬元、100萬元交保候傳，經持續蒐證後，5日再度發動搜索約談行動。

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