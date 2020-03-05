投資太陽能電廠...連個工地都沒有　吸金惡棍3度犯案2年騙逾2億

▲檢調偵辦鼎笙等公司涉嫌謊稱要投資興建太陽能電廠，對外吸金2億多元涉嫌詐騙。（示意圖與本案無關／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

「鼎笙太陽能」、「富柏財務顧問」、「富懿投資」、「正見實業」等公司，涉嫌以投資興建太陽能光電廠為幌子，加上「投資20年專案」、「約定獲利6%至9%」、「幫忙向銀行貸款」等噱頭，吸引民眾投資，先前已接連被檢調查獲起訴判刑，竟不收手，持續辦理講座招攬投資，2年內繼續吸金2億多元，台北檢調5日兵分14路搜索並約談楊姓、施姓主嫌等10人到案。

根據法院判決書，楊姓男子等人從2011年起，設立富柏等公司，對外以投資不動產、電廠等名義吸金，在2017、2018年間，已有陸續20多名被害人檢舉，由新北地檢署2度起訴，經法院認定共吸金3千多萬元，並判決楊男等被告有罪。

▲集團幹部不但自稱理財教練，還鼓吹投資人可向銀行貸款來投資。（示意圖／視覺中國CFP）

可是這吸金集團顯然不怕抓，期使在案件審理期間，仍持續在2017年到2018年間，由楊姓主嫌負責到處舉辦演講、招攬投資，再由集團培訓的「理財教練」遊說投資人加入，還宣稱如果沒錢投資，公司幫忙找銀行貸款再來投資都有賺，電廠興建期間，可賺取高額利息，等電廠蓋好後，可以保證買回。

但實際上，所謂的太陽能電廠，根本連興建地點都沒有找到，檢調估計，這個基金集團在從2016年起短短2年內，又再吸金詐騙2億多元，初步清查受害人至少50位，目前全案朝違反《銀行法》、詐欺等罪嫌偵辦中。

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