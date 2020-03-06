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以色列男Line加好友騙感情！高雄婦準備匯款5500美元　警識破成功攔阻

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▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲王姓婦人準備匯錢到國外，警方與行員即時勸阻，。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄小港區有一名王姓婦人日前在Line上認識一名自稱以色列男子，兩人相談甚歡，還準備論及婚嫁，以色列男稱從事水利工程，急需用錢，請王婦匯款美金5500元，派出所接獲通報，有婦人疑似遇詐騙，警方到現場與行員合力勸阻，王婦這才發現被騙，幸好遇到警方與行員，她的錢才沒被騙走。

小港分局小港派出所員警日前接獲郵局通報，有一名婦人打算匯一筆美金到國外，疑似遭詐騙，需要警方協助，員警立即趕往現場關心，發現行員正勸王姓婦人。請她打消匯款念頭，不要被騙了。

王姓婦人表示，以色列男子在Line加她好友，雖素未謀面，但彼此很有話聊，深信對方是靈魂伴侶，還論及婚嫁，但未婚夫自稱目前在以色列從事水利工程，因工具損壞，需一筆錢急用，所以希望她匯款美金5500元先借給他，來台灣再還她。

據了解，王姓婦人一開始並不相信對方是詐騙集團，仍相信匯款後，未婚夫就會來台跟她結婚，直到警方出現後，婦人才想跟未婚夫了解狀況，對方則開始已讀不回，撥打網路電話也立即掛斷不接才起疑心。

警方與行員耐心跟王婦分析，對方根本不在以色列，不然怎麼連接通電話都不願意，王婦這才驚覺真的被騙了。幸好行員機警攔阻，警方到場戳破詐騙集團的謊言，王婦感謝警方與行員的幫忙，才沒讓她辛苦賺來的錢被騙走。

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