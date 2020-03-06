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美麗由姊定義！女性網購花錢是為了愛自己　選擇貼近感情狀態

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淘寶台灣全民女神節（圖／淘寶台灣提供）

▲淘寶台灣近期公開一份調查報告，讓你從網路購物行為中認識女性。（圖／淘寶台灣提供）

消費中心／台北報導

3月8日是屬於女性們的節日，最近淘寶台灣公布一份針對女性網路購物行為所做調查，在網購主力族群中，多達20%離婚女性出手更闊，單月網購金額可破萬元，此外，購物也受到潛在的感情觀影響，對身體的自主意識程度較高者，逾44%的女性曾在網路上買過情趣用品，另外感情觀念較開放的女性購買比例也越高。

什麼才是現代女性應該擁有的特質？這題沒有標準答案，但可以肯定的是，凡事百依百順已經過時了，相較之下，充滿自信且獨立、懂得享受生活的女性極具吸引力，不僅更能搏來男人的欣賞目光，也會讓同性覺得心羨，如同女星范冰冰曾說過的金句「我就是豪門」，愛自己、做自己最重要。

在女力大爆發的時代，現代女性自己很會賺，經濟自主能力強，平時開銷同樣樂於犒賞自己。根據淘寶台灣針對「女性情感與網購消費之心理互動」進行網路問卷調查，在網購日益普及的現代，7成女性每月都會在網路購物，網購主力落在18～35歲族群，以5,000元以下小額消費為大宗，另外也發現離婚女性的消費最高，有20%每月花費超過10,000元。

女性常用的3大網購平台，分別是蝦皮購物、momo購物網、Yahoo拍賣/購物商城；而在近3年進入台灣市場的新興網購平台中，淘寶台灣的女性使用率將近3成，是最受女性歡迎的新興網購平台，，圈粉能力強大，也反應了不少人願意嘗試不同網購管道。至於最常網購商品類別，TOP 6依序是：服飾、生活雜貨、3C產品、美妝品、飾品、零食，其中，女性愛買3C的程度不輸男性，甚至超越美妝排行TOP 3，另外，單身女性最愛買3C、辦公室用品；交往中女性經常購買服飾、鞋包、保養品等；已婚女性以居家用品、生活雜貨為主。

淘寶台灣全民女神節（圖／淘寶台灣提供）

淘寶台灣全民女神節（圖／淘寶台灣提供）

淘寶台灣全民女神節（圖／淘寶台灣提供）

有趣的是，女性在網購選擇上更貼近感情狀態，愛情觀越開放者，偏好的商品也呈現不同特徵。調查報告指出，新世代女性網戀接受度高，高度依賴網購商品裝扮自己；對婚外情接受度高的女性，偏好購買寢具和運動用品，推測與重視外在形象，想要維持體態有關；越重視「伴侶凝視」者女性，越喜歡購買美妝及飾品，期待吸引另一半目光，對身體的自主意識程度越高者，購買情趣商品比例越高，當中有44%女性曾購買情趣用品。

淘寶台灣全民女神節（圖／淘寶台灣提供）

過去社會風氣保守，一談到「性」，總令不少女性覺得尷尬又害羞，但隨著正確性觀念以及對身體自主權的正視，現在關於性的話題除了可以公開討論交流，其中對於私密的情趣用品也不再抗拒，曾有日本媒體調查，日本女性使用情趣用品的比例與男性不相上下，多數理由是「沒有性伴侶，滿足生理需要」，且有不少已婚婦女購買。而為避免在成人用品店內選購時的不自在，網購可以送貨到府的便利性與隱私性，成了購買情趣用品的首選管道。

淘寶台灣全民女神節（圖／翻攝自淘寶台灣）

這次淘寶台灣的趨勢調查，對於女性的消費與情感有更多了解，也看到現代女性更勇於愛自己、滿足自身需求。現在起，美麗由姊定義，淘寶台灣邀你加入寵愛女王行列，3/5～3/8正式啟動「全民女神節」，全網折扣下殺，低價血拚起來不心疼，鎖定10:00、20:00兩大時段搶88折券，服飾類買滿1399元下殺5折，最高可折700元！此外，3/5-3/8購買活動商品不限金額，直接享超取0元免運費，可多省一筆。

淘寶台灣全民女神節（圖／淘寶台灣提供）

連續4天大逛特逛，當然少不了購物攻略清單，才能買得快狠準，每日00:00、18:00各有一檔限時特賣人氣爆品，商品內容也提前曝光，包括IPHONE 11 128GB、帥科5.5L氣炸鍋、Samsung GALAXY A70、SK-II青春露160ml、黃金盾頂級抗病毒噴劑、雅詩蘭黛超導修護露50ml、Airpods搭配充電盒、nintendo switch主機，快閃下殺5折起，絕對必搶。另外，活動期間參加「香奈兒包$1淘」，將有機會用1元把夢幻逸品CHANEL經典菱格荔枝紋小牛皮包淘回家。

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