　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

船醫：病逝71歲男上船前就感染　至尊公主號週末將停靠非商用港口

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼直升機投遞檢測包到至尊公主號上。（圖／路透）

▲直升機投遞檢測設備到至尊公主號上。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

停泊在舊金山外海的「至尊公主號」（Grand Princess）郵輪驗出至少21人確診。船醫塔林（Dr. Grant Tarling）表示，離開郵輪後病逝的71歲男子，曾於2月20日在船上尋求醫療協助，而服務該男子的兩名服務生都遭感染。若此消息證實，表示該男子在上船前就已感染，因此加州的社區傳染的發生時間應更早。

根據《洛杉磯時報》報導，加州普萊瑟郡（Placer County）的衛生官員反駁塔林的論述，認為病逝男子應該是在船上感染病毒。然而塔林表示，該乘客在上船2到3天開始有症狀。

至尊公主號2月11日從舊金山前往墨西哥，21日返回舊金山，船上約有2500人，有62名乘客留在船上，其他人下船後又有2000多名乘客加入，前往夏威夷，並且原定3月5日要停靠墨西哥，在4日得知加州死亡首例的71歲男子曾是船上乘客後，郵輪駛回舊金山。

美國空軍直升機在5日向郵輪投擲新冠病毒測試裝置，檢驗船上46人後確認其中21人感染。公主郵輪公司的發言人卡馬利（ Negin Kamali）表示，手套和手罩在6日晚間經由直升機投擲到船上，7日早上會將生病的乘客與其家屬撤離郵輪。

美國副總統彭斯表示，將在周末讓船停靠在非商用港口，並在船上進行隔離，並對全船3533人進行檢驗。總統川普則表示會尊重彭斯的決定，但他數次表態他傾向讓乘客繼續留在船上，因為如果讓他們上岸，可能會增加美國境內的官方確診人數。

▼至尊公主號上在進行病毒檢測。（圖／路透）

▲▼ 相關人員穿上防護裝備，登上至尊公主號進行病毒檢測。（圖／路透）

ET快訊
謝和弦「改歌詞」PO照抖Keanna私密房事！網看不下去：你
新冠病毒「侵入中樞神經」引發腦膜炎！日本20多歲男列重症
蘇貞昌9日拍板口罩實名制2.0試辦「網路販售」　最快12日上
快篩2條線判定確診！中研院研發新冠肺炎關鍵試劑篩檢4小時縮成
遠距離愛情長跑7年！新郎警婚禮前接一通電話「消失了」獨留新娘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拉丁美洲死亡首例！阿根廷男遊法「返國發燒40度」住院　病逝後才確診

南韓口罩實名制明上路、進口免關稅！　總理再道歉：公職多戴布口罩

船醫：病逝71歲男上船前就感染　至尊公主號週末將停靠非商用港口

土耳其總統禁止難民前往希臘　「威脅歐盟」開放邊境太危險

醫學權威期刊《刺胳針》謬讚「新冠肺炎政策」：各國應學習中國積極防疫！

全球罕見！新冠病毒「侵入中樞神經」引發腦膜炎　日本20多歲男列重症

不斷更新／義大利封14城「米蘭、威尼斯bye」　體育館電影院停業至4月

2月就估美國48萬人死　疫情研討機密外洩：美國9600萬人感染

快訊／義大利宣布封14城　「重鎮米蘭照樣鎖城」1600萬人受影響！

埃及尼羅河遊輪再添33例「全無症狀」！　船上累計45人染病

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

風暴式嗑95盎司牛排切到手痠　大胃王30分鐘完食爽拿2000！

暖心哥蹲地陪妹練棒球遭無心狠K 掩面不喊痛「耐心陪打」萌翻網友

芋泥控必吃！台北四大芋頭美食 芋泥肉鬆吐司、Q彈芋圓蔗片冰

直擊校園！全員手上「被標記」　 台大生掏酒精撩妹：幫妳噴？

Sam Lin「做過最有意義的影片」　兩個小時揪齊14位藝人一起《手牽手》

拉丁美洲死亡首例！阿根廷男遊法「返國發燒40度」住院　病逝後才確診

南韓口罩實名制明上路、進口免關稅！　總理再道歉：公職多戴布口罩

船醫：病逝71歲男上船前就感染　至尊公主號週末將停靠非商用港口

土耳其總統禁止難民前往希臘　「威脅歐盟」開放邊境太危險

醫學權威期刊《刺胳針》謬讚「新冠肺炎政策」：各國應學習中國積極防疫！

全球罕見！新冠病毒「侵入中樞神經」引發腦膜炎　日本20多歲男列重症

不斷更新／義大利封14城「米蘭、威尼斯bye」　體育館電影院停業至4月

2月就估美國48萬人死　疫情研討機密外洩：美國9600萬人感染

快訊／義大利宣布封14城　「重鎮米蘭照樣鎖城」1600萬人受影響！

埃及尼羅河遊輪再添33例「全無症狀」！　船上累計45人染病

防範新冠病毒感染民眾減少碰觸臉部　落實手部衛生與咳嗽禮節

汰換老舊機車買電動車　台中編列1.4億最高補助35K

嚴立婷2歲女兒「腿長超不科學」！　老公剉咧等放話：30歲前不能出門

日職／王柏融先發5棒3局保送上壘　火腿2比0領先

拉丁美洲死亡首例！阿根廷男遊法「返國發燒40度」住院　病逝後才確診

安孝燮羞曝《金師傅2》深情吻戲全靠酒！　坦承「NG很多次」

正妹露乳溝數鈔...「千蕎團隊」虛擬幣詐財　職業軍人嘆破綻多還是上當

前2月出口銳減17.2%　陸海關總署：已出現恢復趨勢

中職／林政賢找到問題　葉總：球速還會更快

我們都有屬於自己不幸的那天！《鬼媽媽》編劇隱藏的真正道理

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

國際熱門新聞

台女夾帶火鍋料血餅闖日海關　遭警逮

工讀生「臉狂磨蹭口罩」　1萬片全銷毀

米蘭、威尼斯封城了！義大利緊急擴大封鎖「紅色區域」

2霸凌男逼死同學 書包淋辣椒醬

陸捐款6億給WHO　譚德塞笑謝習近平：克服自身巨大困難

義大利「單日確診1247例」創新高　233死僅次於中國

新冠肺炎染94國　義政黨領袖確診

美第6州！紐約州宣布緊急狀態　單日暴增32例共76人

義大利宣布封14城　「重鎮米蘭照樣鎖城」

日首例　新冠病毒侵入中樞神經引發腦膜炎

法國單日新增336例共949人確診　16死患者性別曝光

華府首例確診　50多歲患者無旅遊史

義民主黨領袖確診　臉書曝影片

她誤訂2300捲衛生紙　現爽成富豪

更多熱門

相關新聞

中研院研發新冠肺炎關鍵試劑篩檢4小時縮成15分

中研院研發新冠肺炎關鍵試劑篩檢4小時縮成15分

中央研究院今（8日）中午在臉書PO出令人振奮的好消息，已成功製造六親不認，只辨識新冠肺炎檢測抗體，且是破紀錄19天完成抗體篩選。基因體中心研究員楊安綏帶領團隊在19天內完成針對新冠病毒核蛋白（N protein）抗體試驗，檢測時間從4小時縮短為15分鐘。

疫情下的媒體生態　那些被隔離的藝文記者

疫情下的媒體生態　那些被隔離的藝文記者

大溪新福圳「水中土地公」　搭船登島才能參拜

大溪新福圳「水中土地公」　搭船登島才能參拜

日首例　新冠病毒侵入中樞神經引發腦膜炎

日首例　新冠病毒侵入中樞神經引發腦膜炎

櫃姐臉書搶發口罩財　嗆網友：我好心！

櫃姐臉書搶發口罩財　嗆網友：我好心！

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新型冠狀肺炎至尊公主號Grand PrincessDr. Grant Tarling北美要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！

泰國代表酸爆譚德塞　WHO影片曝

一隻阿圓隔離結束痛哭道歉！

登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「義大利逃往北京」…

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

游否希退出在不瘋狂！砸20萬開新工作室

台女夾帶火鍋料血餅闖日海關　遭警逮

夏天回到冬天！「全台變天防大雨」、降10度最冷時間曝

北市婦思念已逝丈夫、愛子成浮屍　家屬跪痛哭

工讀生「臉狂磨蹭口罩」　1萬片全銷毀

楊晨熙比基尼趴走光全被拍！

TOYOTA暴力小鴨GR Yaris售價出爐

南部這裡口罩不用排　還有近5000片

欣佳酒店30秒坍塌影片曝！目擊噴淚

子瑜悄悄回台灣了！親口說：正在隔離中

更多

最夯影音

更多
超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩
超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面