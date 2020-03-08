新冠肺炎／疫情下的媒體生態　那些被隔離的藝文記者…

▲藝文線記者首遭隔離後，媒體工作者紛紛戴起口罩上工。（圖／中時資料庫）

圖、文／CTWANT

澳洲籍音樂家布萊特狄恩(Brett Dean)2月23日至3月2日訪台並進行2場演出，回澳後確診感染新型冠狀病毒肺炎，留下了145名接觸者須接受居家隔離，其中包括因公採訪的8名記者，目前得知將被隔離至3月11日。

中央流行疫情指揮中心5日晚間大動作加開記者會公告澳洲籍音樂家布萊特狄恩確診及來台接觸史，迪恩演出前曾召開過記者會，共有7名記者參與，另有3名記者專訪，10人中2人為外籍人士且已離境，剩下的8名台灣記者目前正接受居家隔離。

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一名藝文線記者表示，他就是採訪澳洲音樂家布萊特狄恩記者會中的7位記者之一。他還原5日晚間迪恩確認感染後到目前接受隔離的狀況。

原本國家交響樂團(NSO) 5日晚上告訴他，「因為音樂廳場地寬敞，防疫人員去看過認為記者只要自主健康管理，出門戴口罩，早晚量體溫即可。」6日等到上午11點都沒有疾管局連絡，即繼續每日的採訪行程，「結果下午疾管局來電說，為保險起見記者雖距音樂家很遠還是要隔離，於是馬上趕回家裡接受隔離。」

該記者表示，還好澳洲音樂家回去才確診，從接觸起15日計算，剩下沒幾天而已。「目前身體都還好，正常，也沒有咳嗽或發燒，就乖乖在家足不出戶5天。」不過他也嘆人情冷暖，「所有官方如文化部等，根本沒聯絡，毫不關心，平常就是要開記者會才會聯絡。」

這幾日因狄恩確診藝文產業受到衝擊，演出活動紛紛取消，藝文線記者也被困在家中要到12日才能解禁，目前檯面上已無藝文活動記者會，「有也大都是取消演出的新聞。」

不過記者每日接觸人，成為感染高風險群，再加上此次確診對象為公眾人物受訪者，令不少媒體公司上緊防疫發條，要求記者加強自我健康管理，採訪須戴上口罩；也有大企業老闆早已閉關拒絕任何面對面採訪，僅接受電訪。深怕一個不小心整間公司淪陷，一但有員工確診大多數人便將接受隔離，公司作業即面臨停擺危機。

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