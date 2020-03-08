國際三八婦女節　習近平要求：大力宣傳防疫抗疫的巾幗典型

▲習近平在推動防疫工作同時，要求宣傳抗疫英雄故事。（圖／翻攝新華社）

記者陳政錄／綜合報導

今天為「三八」國際婦女勞動節，適逢大陸新型冠狀病毒疫情嚴峻，中共總書記習近平除發訊做節日問候外，還做出「廣發英雄帖」的指示。內容要求，各級政府「大力宣傳防疫抗疫一線的巾幗典型」，激勵和支持億萬婦女為打贏疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰貢獻智慧和力量。

大陸官媒《新華社》今天以「特殊時刻」的特殊問候為標題，刊登習近平為全國婦女致上的節日問候，習近平說，新冠肺炎疫情發生後，廣大女醫務工作者義無反顧、日夜奮戰，堅守在疫情防控第一線，展現了救死扶傷、醫者仁心的崇高精神。

▲習近平3月8日向奮戰在疫情防控第一線和各條戰線的廣大婦女同胞表達慰問。（圖／新華社）

習近平表示，廣大婦女同胞們忠誠履職、頑強拼搏，做了大量艱苦工作，用實際行動為疫情防控鬥爭作出了重要貢獻；希望大家堅定必勝信念，保持昂揚鬥志，做好科學防護，持續健康投入戰勝疫情鬥爭。

最後，習近平強調，各級黨委和政府要關心關愛疫情防控第一線和各條戰線的婦女同胞，大力宣傳防疫抗疫一線的巾幗典型，激勵和支持億萬婦女為打贏疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰貢獻智慧和力量。

事實上，中共中央在近兩個月內，持續抗擊疫情的同時，也格外強調「有效引導輿論」；黨媒《求是》雜誌在2月3日，刊出習近平的應對疫情的談話時，就稱要做好維護社會穩定，並要求應特別注重「宣傳教育和輿論引導。」

習近平指示，中方必須佔據主動，有效影響國際輿論，行動作為有「要主動回應國際關切，講好中國抗擊疫情故事，展現中國人民團結一心、同舟共濟的精神風貌。」

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