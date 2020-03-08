　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

國際三八婦女節　習近平要求：大力宣傳防疫抗疫的巾幗典型

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼習近平發表談話。（圖／翻攝新華社）

▲習近平在推動防疫工作同時，要求宣傳抗疫英雄故事。（圖／翻攝新華社）

記者陳政錄／綜合報導

今天為「三八」國際婦女勞動節，適逢大陸新型冠狀病毒疫情嚴峻，中共總書記習近平除發訊做節日問候外，還做出「廣發英雄帖」的指示。內容要求，各級政府「大力宣傳防疫抗疫一線的巾幗典型」，激勵和支持億萬婦女為打贏疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰貢獻智慧和力量。

大陸官媒《新華社》今天以「特殊時刻」的特殊問候為標題，刊登習近平為全國婦女致上的節日問候，習近平說，新冠肺炎疫情發生後，廣大女醫務工作者義無反顧、日夜奮戰，堅守在疫情防控第一線，展現了救死扶傷、醫者仁心的崇高精神。

▲▼習近平3月8日向奮戰在疫情防控第一線和各條戰線的廣大婦女同胞表達慰問。（圖／新華社）

▲習近平3月8日向奮戰在疫情防控第一線和各條戰線的廣大婦女同胞表達慰問。（圖／新華社）

習近平表示，廣大婦女同胞們忠誠履職、頑強拼搏，做了大量艱苦工作，用實際行動為疫情防控鬥爭作出了重要貢獻；希望大家堅定必勝信念，保持昂揚鬥志，做好科學防護，持續健康投入戰勝疫情鬥爭。

最後，習近平強調，各級黨委和政府要關心關愛疫情防控第一線和各條戰線的婦女同胞，大力宣傳防疫抗疫一線的巾幗典型，激勵和支持億萬婦女為打贏疫情防控人民戰爭、總體戰、阻擊戰貢獻智慧和力量。

事實上，中共中央在近兩個月內，持續抗擊疫情的同時，也格外強調「有效引導輿論」；黨媒《求是》雜誌在2月3日，刊出習近平的應對疫情的談話時，就稱要做好維護社會穩定，並要求應特別注重「宣傳教育和輿論引導。」

習近平指示，中方必須佔據主動，有效影響國際輿論，行動作為有「要主動回應國際關切，講好中國抗擊疫情故事，展現中國人民團結一心、同舟共濟的精神風貌。」

►「即日起，我退出老化黨。」

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
義大利宣布封14城　「重鎮米蘭照樣鎖城」1600萬人受影響！
泉州欣佳酒店坍塌2死！20多人待救..遺體擺空地救難人員鞠躬
案34退休婦心臟衰竭加護病房搶救　指揮中心曝最新狀況
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

還原新佳酒店坍塌！工人致電屋主「一根柱子發生變形」...三分鐘後樓倒了

遠距離愛情長跑7年！新郎警婚禮前接一通電話後「消失了」　獨留新娘善後

泉州欣佳酒店坍塌2死！遺體裹黑布放空地…救援人員集體鞠躬送別

「誤入武漢列車遭隔離 」 男子只帶一條內褲...求生存當醫院清潔工

開拍抗疫版戰狼？　編劇六六曝「國家任務」...劇名已經定了

登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「逃離義大利」…成功通關病毒恐怖擴散

國際三八婦女節　習近平要求：大力宣傳防疫抗疫的巾幗典型

快訊／再創新低！大陸一天「只新增44例確診」　武漢之外僅3人

泉州欣佳酒店「30秒坍塌」影片曝！目擊嚇到噴淚　黑塵恐怖蓋天

日本通報：鑽石公主號新增1人病逝已7死！　香港證實「確診男乘客」不治

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

風暴式嗑95盎司牛排切到手痠　大胃王30分鐘完食爽拿2000！

暖心哥蹲地陪妹練棒球遭無心狠K 掩面不喊痛「耐心陪打」萌翻網友

芋泥控必吃！台北四大芋頭美食 芋泥肉鬆吐司、Q彈芋圓蔗片冰

最後一名患者痊癒「病例歸零」　湖北通城縣正式宣告解除封城！

直擊校園！全員手上「被標記」　 台大生掏酒精撩妹：幫妳噴？

還原新佳酒店坍塌！工人致電屋主「一根柱子發生變形」...三分鐘後樓倒了

遠距離愛情長跑7年！新郎警婚禮前接一通電話後「消失了」　獨留新娘善後

泉州欣佳酒店坍塌2死！遺體裹黑布放空地…救援人員集體鞠躬送別

「誤入武漢列車遭隔離 」 男子只帶一條內褲...求生存當醫院清潔工

開拍抗疫版戰狼？　編劇六六曝「國家任務」...劇名已經定了

登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「逃離義大利」…成功通關病毒恐怖擴散

國際三八婦女節　習近平要求：大力宣傳防疫抗疫的巾幗典型

快訊／再創新低！大陸一天「只新增44例確診」　武漢之外僅3人

泉州欣佳酒店「30秒坍塌」影片曝！目擊嚇到噴淚　黑塵恐怖蓋天

日本通報：鑽石公主號新增1人病逝已7死！　香港證實「確診男乘客」不治

還原新佳酒店坍塌！工人致電屋主「一根柱子發生變形」...三分鐘後樓倒了

才說完要男星負責...蕭煌奇戳Lulu失戀痛處　她氣「你給我住口！」

女生才有！星巴克買一送一、拿鐵20元　婦女節4間連鎖咖啡祭優惠

遠距離愛情長跑7年！新郎警婚禮前接一通電話後「消失了」　獨留新娘善後

工作期間感染新冠肺炎確診　可申請職災傷病給付

大谷翔平熱身賽僅2安　張本勳抨擊打擊動作

辦公室最髒的5個地方！上班族常忽略　使用要小心

SpeXial風田「私下床照外流」：他很硬！　畫面曝光…緋聞女星傻眼了

快訊／義大利宣布封14城　「重鎮米蘭照樣鎖城」1600萬人受影響！

正妹女星爆「為討好金主穿乳環」　氣炸提告...結果「更大秘密」曝光

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

大陸熱門新聞

登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「義大利逃往北京」…

欣佳酒店30秒坍塌影片曝！目擊噴淚

泉州欣佳酒店倒塌埋70人！空拍圖曝光

即／福建驚傳飯店倒塌「有人被埋」

開業1年塌了！欣佳酒店救出34人

快訊／ 江啟臣當選國民黨主席！國台辦表態

快訊／再創新低！大陸一天「只新增44例確診」

鑽石公主號新增1死！確診港男不治

大陸憂境外輸入　機場防堵成焦點

湖北通城病例歸零　正式解除封城

中國道歉論？中共黨媒：美H1N1要跟世界道歉

泉州欣佳酒店坍塌「已致2死」　遺體裹黑布放空地

「江啟臣當選國民黨主席」 國台辦：繼續維護雙方政治基礎

華春瑩丈夫病逝北京　享年55歲

更多熱門

相關新聞

法國又1議員染病　全境病例恐已破千

法國又1議員染病　全境病例恐已破千

法國政府今天宣布 ，全國新冠肺炎確診病例再度驟增336名，全國累計949人，另有第二名國民議會議員感染。根據「費加洛報」統計數據顯示，法國確診人數恐已達1009人。

柯瑞染A流　勇士聲明：不是肺炎

柯瑞染A流　勇士聲明：不是肺炎

衛武營採「間隔座」+觀眾實名制

衛武營採「間隔座」+觀眾實名制

馬爾地夫傳2確診　南韓境內感染人數破7000大關

馬爾地夫傳2確診　南韓境內感染人數破7000大關

美保守派大會有人確診　川普也在場

美保守派大會有人確診　川普也在場

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎中國湖北習近平三八婦女節婦女節輿論

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

泰國代表酸爆譚德塞　WHO影片曝

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

一隻阿圓隔離結束痛哭道歉！

台女夾帶火鍋料血餅闖日海關　遭警逮

北市婦思念已逝丈夫、愛子成浮屍　家屬跪痛哭

游否希退出在不瘋狂！砸20萬開新工作室

夏天回到冬天！「全台變天防大雨」、降10度最冷時間曝

工讀生「臉狂磨蹭口罩」　1萬片全銷毀

登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「義大利逃往北京」…

欣佳酒店30秒坍塌影片曝！目擊噴淚

南部這裡口罩不用排　還有近5000片

楊晨熙比基尼趴走光全被拍！

TOYOTA暴力小鴨GR Yaris售價出爐

泉州欣佳酒店倒塌埋70人！空拍圖曝光

更多

最夯影音

更多
超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩
超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面