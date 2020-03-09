德國突然攔截24萬個口罩　瑞士急召見大使「要求立即放行！」

▲德國海關攔截瑞士24萬個醫療口罩，引起外交事件。（圖／翻攝 環球時報）

記者任以芳／綜合報導

瑞士媒體《新蘇黎世報》報導指出，德國海關扣留了一輛屬於瑞士公司的卡車，上面裝載有24萬個醫療口罩。突來消息，對於幾乎不生產醫療用品的瑞士來說，影響巨大！瑞士緊急協調德國大使，整起事件已經上升到外交層面。

根據人民日報引述《星期日新蘇黎世報》( NZZ am Sonntag )報導，一輛屬於瑞士公司的卡車前往瑞士途中，被德國海關攔截，車上有24萬個防護口罩。瑞士聯邦經濟事務秘書處（SECO）指出，「這不是一個單獨的案例，我們得到的資訊是，其他運輸物資也進一步受到阻礙。」瑞士政府緊急召見德國大使，呼籲德國儘快放行被攔截物資。

▲ 德國攔截24萬個醫療口罩，瑞士政府緊急召見德國大使，呼籲儘快放行物資。（圖／翻攝 人民日報官微）

日前，德國政府因確診人數不斷增加，為了確保能應付疫情，從4日開始禁止出口口罩、手套、防護服等醫用防護物品。法國3日也開始宣布徵用全國的口罩。這些措施嚴重影響瑞士，因為瑞士幾乎不生產任何醫用物資，通常都從德國購買。

目前，瑞士國內醫用防護物資持續減少。《星期日新蘇黎世報》指出，瑞士國家傳染病預防中心6日要求醫護人員8小時才能換一次醫用外科口罩，而非平時的2小時一換，由於供應不足，短期內只能先應付。