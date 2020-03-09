你的人借我用！新冠疫情催生「共享員工」　陸媒：改變企業思路

▲新冠肺炎疫情催生「共享員工」模式。（圖／視覺中國CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，中國大陸一直到2月10日才陸續復工，面對短暫的人力缺口，有企業以「共享員工」的方式應對。陸媒分析，這樣的模式顛覆外界對傳統勞動關係的認知，或許會改變企業經營管理的思路，在疫情過後，將改變中國大陸的人力資源市場。

「共享員工」的概念源自於「盒馬生鮮」與「西貝」，這兩家公司，一個是線上與線下結合的生鮮電商平台，另一個則是傳統的餐飲品牌。今年2月時，兩大業者合作，讓餐飲品牌「西貝」的待業員工，轉向支援「盒馬生鮮」的外送服務。

《北京日報》報導，兩大品牌的結盟源自於西貝餐飲董事長賈國龍，他受訪時提到，疫情導致2萬多名員工待業，由於人事成本高，如果疫情短期內無法控制，公司不到三個月就會倒閉。與此同時，由於疫情衝擊，消費者不敢出門，使得生鮮產品送貨到家需求上升，讓盒馬鮮生面臨著巨大的人員缺口。

看到報導的盒馬北京總經理李衛平，便想到「借用」西貝等餐飲企業的閒置員工，一方面解決盒馬的人力不足，也為疫情期間，只花錢不賺錢的餐飲企業減少人力負擔。

面對這樣的模式，北京外企人力資源服務有限公司業務總監郭念指出，「共享員工」是企業打疫情防控之戰的應急之舉和權宜之計，此用工方式並不是標準的勞動關係，而是企業之間基於合作關係對生產資源的靈活共享和匹配，其中所面臨的法律風險，要靠企業之間簽訂合作協議來進行明確。

郭念認為，靈活用工可以幫助企業節約招聘成本，實現業務靈活配置，降低用工成本；從員工個人來說，也有越來越多的勞動者選擇這種靈活自由的工作方式，像是設計師、軟件開發、創業策劃、財務會計等職位，近年也出現大量的勞務外包現象。「在未來，靈活用工必將會成為一種重要的用工模式，產生巨大的經濟能量。」

大陸人力資源和社會保障部則表示，缺工企業與尚未復工的企業之間實行「共享員工」，一定程度上提高人力資源配置效率。但「共享員工」不改變原用人單位和勞動者之間的勞動關係，呼籲原用人單位和借調單位，不得以「共享員工」之名，進行違法勞務派遣，或誘導勞動者註冊為個體工商戶以規避用工責任。

▲大陸人力資源和社會保障部。（圖／CFP）