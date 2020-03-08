致敬醫護人員！台鐵祭「暖心便當專案」　憑證享9折優惠還外送到醫院大門

▲感謝第一線醫護人員，台鐵明日起推出向醫護人員致敬暖心便當專案。（圖／台鐵局提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續發燒，全台拉緊防疫封鎖線，為體恤第一線醫護人員最為辛苦，交通部台鐵局宣布明（9）日起至3月31日止，祭出「向醫護人員致敬暖心便當專案」，全台醫護人員凡憑識別證至台鐵自營販賣台臨櫃購買台鐵便當，即享9折優惠；同時更於台北車站暖心試辦午餐免費外送至醫療院所之服務，就是要力挺醫護人員。

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▲全台醫護人員憑識別證購買台鐵便當即享9折優惠。



為感謝醫護人員於新冠肺炎病毒肆虐時期挺身抗疫中，台鐵推出致敬醫護人員暖心便當專案，全台醫護人員只要憑識別證至台鐵自營販賣台臨櫃購買台鐵便當，即享9折優惠，提醒未含車上銷售，活動時間自明（9）日起至3月31日止，另同時試辦午餐免費外送至醫療院所服務，凡距離台北車站3公里以內之公、私立醫療院所，只要訂購80元且滿10個以上台鐵便當，同享9折優惠並免費送達醫院大門。

台鐵局表示，活動期間每日均可接受預訂，預訂專線服務時間為周一至週五上午8時至下午5時，周六、日訂單須於周五前預訂。至於外送便當配送範圍是以台北車站為中心3公里以內為原則，東至光復南路、光復北路；西至環河快速道路；南至和平東路、和平西路；北至民權東路、民權西路。

其中，包括博仁綜合醫院、台安醫院、長庚紀念醫院台北院區、中山醫院、國泰綜合醫院、宏恩綜合醫院、馬偕紀念醫院、台大醫院、聯合醫院婦幼院區、中興院區、和平院區、仁愛院區等及其他距離北車3公里範圍內之醫療院所通通享有該外送服務。