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不斷更新／新冠肺炎「擴散94國」！義大利暴增1247例　累積5883例

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▲義大利人提高警備，戴上口罩慎防新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社，下同）

▲義大利仍是歐洲疫情最嚴重的國家，7日累積確診人數達4363人、197人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，全球確診人數已突破10萬人大關，死亡人數超過3400人，哥倫比亞、馬爾他、哥斯大黎加等國7日在境內發現首例確診病例。台灣部份，確診人數仍維持45人、死亡人數1人。

伊朗衛生部7日新增了1076確診病例，累計確診5823例，並且新增21人死亡，其中還有一名剛當選伊朗國會的55歲女議員拉哈巴爾（Fatemeh Rahabar），伊朗未來的疫情情況，恐會越來越嚴峻。

 

歐洲部份，義大利仍是歐洲疫情最嚴重的國家，7日累積確診人數達5883人、233人死亡。義大利民主黨領袖津加雷迪（Nicola Zingaretti）7日表示，他的檢驗結果呈陽性反應，確診感染了新冠肺炎。

根據世界衛生組織（WHO）最新統計，全球新冠肺炎感染病例超過10萬例、擴散94國，近期內在歐洲快速蔓延，歐洲議會下週全會將討論疫情並表決一項決議案，希望阻止病毒擴大傳播。

中央流行疫情指揮中心列為旅遊疫情建議三級警告旅遊區的國家或地區，分別有中國大陸、香港、澳門、韓國、義大利、伊朗。而二級警示旅遊區分別有新加坡、日本、法國、德國、西班牙。

 
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