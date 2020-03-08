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日本買不到口罩！嫁日醫女博士大讚陳其邁：時間證明「台灣走在對的方向」

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▲日本疫情持續升溫。（圖／路透）

▲日本疫情持續升溫。（圖／路透）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情全球持續升溫，不少國家口罩大缺貨，也讓早就禁止口罩出口的台灣被國際肯定防疫表現出色。一位嫁給日本醫師，自己也是職能治療專業的女博士就在臉書對比台日防疫，點名大讚行政院副院長陳其邁。她表示，台灣曾經因為禁止口罩出口引發爭議，如今時間證明，台灣的口罩政策走在對的方向。

來自台灣的這名女博士在成大工學院取得博士學位，大學及碩士專業為職能治療，嫁給日本骨科主治醫師，長年旅居日本，積極推動台日雙方的復健醫學交流。面對這次武漢肺炎疫情在日本失控延燒，她在臉書對比日本和台灣的防疫表現，給予故鄉台灣高度肯定。

該名女博士表示，從今年一月農曆新年開始，自己常常看日本和台灣兩方關於防疫政策的新聞和資訊。3日晚間看到新聞報導日本厚生勞動大臣加藤先生公布，基於國民生活安定緊急措施法，將使用預備金22億8500萬日圓向日本國內口罩製造業者購買400萬枚口罩，預計透過郵局寄發給目前疫情最嚴重的北海道中富良野町和北見市的12萬居民。

她提到，關於口罩許多國家都面臨缺貨的情形，韓國總統文在寅也在國務會議中表示，韓國國內口罩供不應求，承認政府的確無法在短時間內解決問題，「對於國民感到非常歉疚」。

她指出，在日本大約一個月以前就非常難買到口罩了，網路上還有許多不肖商人，抬高N倍價錢，甚至有醫院的儲備口罩被大量偷走或是高價轉買等情形，「反觀台灣，在一月底就立即管制出口，以實名制購買，政府團隊立即設計app，讓民眾可以查到附近藥局的口罩存量，減少排隊時間。當時可能很多人不看好，懷疑政府的措施，抱怨買口罩很麻煩等，但是時間證明，台灣的口罩政策是走在對的方向。」

她說，日本媒體也都報導台灣的口罩措施，許多人留言稱讚台灣政府，還有人說現在媒體才注意到台灣政策，應該要早一點注意的。她點名陳其邁，「台灣現任行政院副院長陳其邁先生，醫師也是公衛專業背景的他，這次新型冠狀病毒防疫作戰裡，是很重要的領導者之一。他願意廣納醫師專業人士們的意見，毫不猶豫地立即推行用健保卡與海關出入境連線，註記旅遊史，可以協助鑑別診斷也保護第一線的醫護人員。我覺得真的是非常好的措施。」

她感嘆，自己在日本思念著台灣，希望日本台灣情誼維持，持續各方面的良好交流，共同渡過克服新型肺炎的疫情。

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