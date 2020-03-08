美首例本土現役軍人染疫！　國防部證實「隸屬海軍陸戰隊」：住院治療中

▲該名美國軍人目前在國防部營運的貝爾沃堡社區醫院（Fort Belvoir Community Hospital）接受治療。（示意圖／達志影像／美聯社，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

美國維吉尼亞州貝爾沃堡（Fort Belvoir）一名海軍陸戰隊現役成員7日確診新冠肺炎（COVID-19），正在醫院接受治療當中，已知其剛結束海外出差行程返美。這是美國首位駐守本土的現役軍人染疫病例，稍早美國國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）已證實這項消息。

A U.S Marine assigned to Fort Belvoir, VA tested positive today for COVID-19 and is currently being treated at Fort Belvoir Community Hospital. The Marine recently returned from overseas where he was on official business. Secretary Esper and the White House have been briefed. — Jonathan Rath Hoffman (@ChiefPentSpox) March 7, 2020

綜合CNN、WUSA 9等美媒報導，該名美國軍人目前在國防部營運的貝爾沃堡社區醫院（Fort Belvoir Community Hospital）接受治療，目前白宮、美國國防部長艾斯培（Mark Esper）、維吉尼亞州長諾森（Ralph Northam）等人都已聽取相關簡報。

報導指出，該名染役軍人也是維吉尼亞州的首例確診。衛生官員表示，現階段尚在等待另外7人的病毒檢測結果，目前還有139人正在接受觀察，以確認是否出現相關症狀。

此前，美國軍人有2名駐外軍人染疫，分別是上月確診的駐韓美軍以及另名駐紮在義大利那不勒斯（Naples）的海軍水手。截至美國時間當地7日晚間，全境已有19人死於新冠肺炎。

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