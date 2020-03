美首例本土現役軍人染疫！　國防部證實「隸屬海軍陸戰隊」：住院治療中

▲該名美國軍人目前在國防部營運的貝爾沃堡社區醫院(Fort Belvoir Community Hospital)接受治療。(示意圖/達志影像/美聯社,圖中人物並非新聞當事人)

記者詹雅婷/綜合報導

美國維吉尼亞州貝爾沃堡(Fort Belvoir)一名海軍陸戰隊現役成員7日確診新冠肺炎(COVID-19),正在醫院接受治療當中,已知其剛結束海外出差行程返美。這是美國首位駐守本土的現役軍人染疫病例,稍早美國國防部發言人霍夫曼(Jonathan Hoffman)已證實這項消息。

A U.S Marine assigned to Fort Belvoir, VA tested positive today for COVID-19 and is currently being treated at Fort Belvoir Community Hospital. The Marine recently returned from overseas where he was on official business. Secretary Esper and the White House have been briefed.