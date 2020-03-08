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美首例本土現役軍人染疫！　國防部證實「隸屬海軍陸戰隊」：住院治療中

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▲▼ 美國海軍陸戰隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲該名美國軍人目前在國防部營運的貝爾沃堡社區醫院（Fort Belvoir Community Hospital）接受治療。（示意圖／達志影像／美聯社，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

美國維吉尼亞州貝爾沃堡（Fort Belvoir）一名海軍陸戰隊現役成員7日確診新冠肺炎（COVID-19），正在醫院接受治療當中，已知其剛結束海外出差行程返美。這是美國首位駐守本土的現役軍人染疫病例，稍早美國國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）已證實這項消息。

綜合CNN、WUSA 9等美媒報導，該名美國軍人目前在國防部營運的貝爾沃堡社區醫院（Fort Belvoir Community Hospital）接受治療，目前白宮、美國國防部長艾斯培（Mark Esper）、維吉尼亞州長諾森（Ralph Northam）等人都已聽取相關簡報。

報導指出，該名染役軍人也是維吉尼亞州的首例確診。衛生官員表示，現階段尚在等待另外7人的病毒檢測結果，目前還有139人正在接受觀察，以確認是否出現相關症狀。

此前，美國軍人有2名駐外軍人染疫，分別是上月確診的駐韓美軍以及另名駐紮在義大利那不勒斯（Naples）的海軍水手。截至美國時間當地7日晚間，全境已有19人死於新冠肺炎。

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