遠距離愛情長跑7年！新郎警婚禮前接到一通電話「消失了」　獨留新娘善後

▲沈卓俊和妻子在環球影城甜蜜合影。（圖／翻攝《寧波晚報》）

記者陳俊宏／綜合報導

因一場突如其來的新冠肺炎疫情，原本已經萬事俱備的婚禮，不得不推遲舉行。然而，更令新娘措手不及的是，準新郎在接到單位的一個電話後便匆匆離開，此後，便像「消失」了一樣。

大陸《寧波晚報》報導，這位準新郎叫沈卓俊，是浙江省寧波市望春監獄的一名民警，負責行政工作。他的未婚妻工作常駐杭州，兩人一直是遠距離戀愛，平時聚少離多；去年年底，他們7年愛情長跑終於修成正果，原本計劃今年年初舉行婚禮，酒店、婚慶公司等有關事宜都已籌備妥當。

大年初二晚上，沈警官正在家裡收拾行李，準備到杭州與未婚妻會合，就在這時，手機響了，單位通知啟動封閉式執勤。他接到了赴圍牆內一線抗疫執勤的命令，帶著行李直奔單位，在開了一天的抗疫會議後，便投入到圍牆內的執勤一線。

因工作崗位特殊，沈警官和同事需要封閉執勤，即工作人員進入圍牆後，按照工作紀律要求，手機等通訊設備全部上繳。從此，這位準新郎就如同消失了一般。

▼沈警官說，對於不能與未婚妻一起面對和分擔特殊時期的壓力，他內心很是抱歉。（圖／翻攝《寧波晚報》）

沈警官封閉執勤期間，負責後勤保障和會務等工作，平時工作很忙。他的臨時寢室就設在辦公室隔壁的會議室，除了睡覺外的大部分時間都在工作，「圍牆內的工作就是我的全部，我沒有條件也沒有精力去管圍牆外的事情。」

婚禮原本是兩個人的事情，而有關婚禮無限期延遲的善後事宜，都落在準新娘一人身上。沈警官說，未婚妻這段時間因此獨自承受很多，比如執勤初期，家中長輩沒有預料到疫情形勢這麼嚴峻，對過早決定推遲婚禮還是有些不理解；她要反覆勸導他們，安撫情緒。

沈警官表示，同時，未婚妻還要與酒店、婚慶公司等所有涉及婚禮的環節一一對接，商討各種細節，「比較麻煩的是，這些都在寧波，之前多數都是我對接的。更麻煩的是重新預約婚禮時間，需要各方檔期都統一才行，這幾乎是不可能的事情。」

沈警官指出，未婚妻一開始為這些事不勝煩擾，而這種情況下，他唯一能做的僅是深夜用固定電話給未婚妻打一通安慰電話。他的未婚妻在航空單位上班，因此她在應對婚禮善後繁瑣的同時，還要面對工作中隨時可能涉及的疫情，承擔著巨大的風險。

▼封閉執勤期間，沈警官得到外公不幸去世的消息。（圖／翻攝《寧波晚報》）

而身為未婚夫的沈警官能做的，也只是電話中三言兩語的安慰，「有一次通話時，我感覺她語氣中有些緊張、不自然。我再三追問，她才告訴我說，剛剛航班上有個涉疫的乘客，於是飛機上所有人都留在原地，等待核查結果，萬幸的是最終排除了風險。」

沈警官說，對於不能與未婚妻一起面對和分擔特殊時期的壓力，他內心很是抱歉，只希望疫情早點過去，重新補辦一個隆重的婚禮。

封閉執勤期間，沈警官有對未婚妻的抱歉，也有對家人的遺憾。2月3日上午10時多，他突然得到外公去世的消息，「當時，整個人一個下懵掉了，大腦一片空白」，外公去世得比較突然，之前身體雖有些慢性疾病，但整體情況還不錯，且老人家一直頭腦清晰、精神很好。

「今年大年初一吃飯，我就坐在外公身邊，他還笑呵呵地對我說，等著喝我的喜酒……沒想到僅僅過了幾天，外公就去世了，真是太意外了。」初聞噩耗，沈警官第一反應是要回去見外公最後一面，「外公慈祥和藹，而且我從小是外公、外婆帶大的，一直以來我和他們的感情都非常好。」

「當時思想鬥爭還是滿激烈的，一方面，急著想離開這個封閉環境，去見外公最後一面；另一方面，當時手上有很多工作要做，實在走不開。」沈警官說，等忙完工作，他心中也完成情緒緩衝，慢慢接受了外公去世的事實。之後，單位了解情況後，安排他提前結束封閉執勤，但他還是毅然選擇留下來，與同事們一起並肩抗疫。