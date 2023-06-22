高嘉瑜批「文湖線拆座椅」網逆風　游淑慧：委員太久沒搭大眾運輸

▲北捷將3輛文湖線列車的2、3節車廂座椅全拆除。（圖／台北捷運公司提供）

記者江采蓁／綜合報導

台北捷運試辦文湖線空間優化，除了第1、4節車廂維持不變，將第2、3節車廂的中央區域座椅、行李架全數拆除，每列車的總載客數從約400名增加至約420名，只留8個博愛座，民進黨立委高嘉瑜就批評，是在懲罰搭捷運的通勤族罰站。對此，國民黨台北市議員游淑慧21日也在臉書反批，尖峰時間本來就是「先求搭上、再求坐位」，只能說高委員可能太久沒有坐大眾交通工具。

高嘉瑜日前在臉書發文批評，台北市長蔣萬安不解決一人一車的問題，卻解決搭乘文湖線通勤的民眾，不強力實施高乘載、分流上下班，不增加內湖直達公車班次，卻懲罰搭捷運的通勤族通通罰站，是要鼓勵更多人開車通勤嗎？此文一出也引發網友不同聲音。

對此，游淑慧也發文反批，「高委員也當了那麼多屆議員、立委，她的高見和解方呢？為罵而罵，結果反而自己的網友不買單。」她提到，自己以前搭公車上學、後來搭捷運上班時，上下班尖峰時間都是「先求搭上、再求坐位」，且就算有座位，大部分人也還是用站的，那這叫罰站嗎？「妳以為是坐飛機，大家都會有位置坐？」

「只能說高嘉瑜委員可能太久沒有坐大眾交通工具」，游淑慧指出，文湖線全長24站，全程都在台北市區內，從第一站到最後一站，是45分；第1、4節車廂還是維持不變，只有把第2、3節車廂的中央區域座椅及行李架全數拆除。她質疑，要解決一人一車的問題，「高委員敢讓高速公路實施上下班時間高承載嗎？」她強調，別忘了會開車來的，很多是不便搭捷運的外縣市上班族，一大半還是從高速公路來的。