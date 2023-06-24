王世堅鬆口「可能綠白合」　游淑慧翻舊事批：要當詐騙集團車手？

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對民進黨台北市第二選區（士林、大同區）立委參選人王世堅日前與民眾黨北市議員林珍羽同台，並鬆口有可能「綠白合」，國民黨對手游淑慧24日翻出王世堅去年11月拒絕民眾黨主席柯文哲延攬加入民眾黨，稱「不可能當詐騙集團車手」一事，反問「堅哥說想要綠白合，到底誰才是詐騙集團？要去哪裡當車手？有想過民進黨支持者的感受嗎？」

王世堅日前與林珍羽同台時，不僅提出「聯合服務」，還鬆口有可能「綠白合」。游淑慧24日透過臉書發文提及，柯文哲去年11月在直播時，被問是否會延攬王加入民眾黨？柯表示「可以」，而王世堅則回應「民眾黨是詐騙集團，我敬謝不敏，我不可能去當車手的。」

游淑慧質疑，「堅哥要當車手？堅哥過去曾說，不可能到民眾黨當詐騙集團的車手，結果沒想到民進黨自己許多人，才是與詐騙集團為伍。現在堅哥又說想要綠白合？到底誰才是詐騙集團？堅哥要去哪裡當車手？有想過挺你出線民進黨支持者的感受嗎？」

此貼文發出後有網友在下方留言表示，「堅哥與民進黨才是詐騙集團的始祖，現在的小綠學的都是民進黨的那套詐騙手法，最可憐的還是台灣百姓」、「如果真的這樣搞，民眾黨的票能多多少我不知道，但民進黨的票肯定會跑掉不少」、「柯黑變成了柯幫，世堅情不在」、「綠白本一家，詐騙一起來」等。