杜特蒂將宣布緊急狀態…助手證實了　菲國確診6例首起本地傳染

▲菲律賓總統杜特蒂。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

根據《馬尼拉時報》（The Manila Times）最新消息指出，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）將宣布公衛緊急狀態；這個消息由杜特蒂的特助克里斯多夫（Christopher Bong Go）於今（7）日證實。菲國目前確認6例新冠肺炎（COVID-19）確診，且發生首次的本地傳染，衛生部已將警戒提升至「紅色」。

CNN報導，菲律賓衛生部已證實國內可能發生新冠病毒社區傳染，且病例數來到6，克里斯多夫建議宣布進入緊急狀態。菲國衛生部長杜克（Francisco Duque III）今日表示，杜特蒂可能會於9日發表官方聲明，「我們期待周一能夠發布文件，代表總統同意我們的建議。」

克里斯多夫透過簡訊表示，依照菲律賓衛生部（DoH）以及他身為參議院健康委員會主席的建議，杜特蒂同意發布緊急狀態。資深衛生官員認為，緊急狀態將使得有關人員更容易取得財政資源，藉此控制新冠肺炎在國內蔓延。

菲國衛生部7日證實第五例是國內首起的本土傳播事件，患者是62歲菲籍男子，由於還罹患多種疾病，目前狀況危急，在熱帶醫學研究所接受治療，他住在呂宋島黎剎省Cainta，老婆也是確診患者。