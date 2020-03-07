港府武漢包機1人確診！4班機接回469人「湖北政府核對過」量4次體溫

▲香港政府派包機赴武漢接人。（圖／香港政府，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港7日新增一例新冠肺炎確診案例，患者為5日搭乘湖北包機返港的38歲女子，這也令香港的累計確診案例達到109例。據港府先前說明，所有上機的乘客都經過湖北省政府已作出核對，並非新冠肺炎的確診者、懷疑確診個案或曾與確診者有密切接觸的人士，並在登機前量測4次體溫，溫度沒異常才能登機。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，因為有過鑽石公主號的經驗，所以早先就預估湖北返港居民會出現確診個案，所以才會安排14天的檢疫，並為所有湖北返港者進行病毒測試，「最近有很多個案都是無症狀，這位從湖北回來的確診者也是無症狀。」

▼滯留湖北港人在機場接受身份核對。



張竹君強調，返港包機做足感染控制措施，已盡可能防止交叉感染，同機乘客的感染風險非常低，「檢疫措施已盡量做，但最近見到部分個案是沒有症狀的，很難用量體溫或其他方式來去辨別有無感染，所以才要取樣本去化驗。」

香港政府4日、5日兩天派出共4架班機赴武漢天河機場，接回469名滯留在湖北省的香港居民，任務由香港政制及內地事務局長聶德權、入境處處長曾國衛率隊赴武漢進行，團隊共40多人，由醫護人員、政府工作人員組成。

據港府先前的說明，所有上機的乘客都經過湖北省政府已作出核對，並非新冠肺炎的確診者、懷疑確診個案或曾與確診者有密切接觸的人士。此外，乘客在登機前分別進行了4次體溫檢測，確保沒有發燒或出現健康表徵不正常、呼吸道症狀或其他傳染病症狀，乘機也必須穿上保護裝備。

港府還說，乘客在抵達香港下機前，醫護人員會先講解檢疫安排及量測體溫，接著直接乘坐專車前往駿洋邨的檢疫中心接受14天檢疫觀察，並接受病毒檢測，以確定是否感染新冠肺炎。

▼港府派了40多人的團隊赴武漢執行接返任務。（圖／香港政府）

