曾去熱炒店！染疫音樂家接觸者147→419　一圖秒懂採檢情況

▲國家音樂廳消毒照片。（圖／國家兩廳院提供）

記者洪巧藍／台北報導

來台表演的澳洲音樂家布萊特迪恩狄恩（Brett Dean）確診新冠肺炎，2月23日至3月2日來台活動、演出，還傳出熱炒店自曝衛生局通知個案曾經來訪要暫時店休。中央流行疫情指揮中心今（7）日公布目前匡列接觸者從昨日的147人增加至419人，主要是來自行程間曾去的餐廳。當中145人需要居家隔離、7人採檢，2人陰性、5人檢驗中。





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▲澳洲確診個案接觸者採檢圖。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

中央流行疫情指揮中心說明，這名個案是在澳洲布里斯本轉機阿德雷德被確診的，至於他從英國經曼谷轉機到台灣，入境時有填寫健康聲明書，當時曾經因為填寫咳嗽被檢查，現場無症狀，也沒有相關疫區旅遊史才會讓他入境。

已掌握其2月23日至3月2日在台期間之行程，除了2月27日曾至診所就醫外，其他時間多為往返飯店及國家音樂廳，評估社區傳播風險低。

中央流行疫情指揮中心今(7)日表示，針對曾來台之澳洲確診個案，目前已掌握接觸者共419人(145人需居家隔離)，已採檢7人，其中2人陰性、5人檢驗中。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。