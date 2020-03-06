南投9日起縣內全面禁止探病！　陪病將採實名制

▲因應新冠肺炎疫情，南投縣政府宣布縣內包含醫院附設護理之家共計17家醫院全面停止探病。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情發展嚴峻，有鑑於國內已有醫院內感染發生，南投縣政府為避免院內群聚感染造成社區大流行，宣布自9日起提高醫院防疫標準，南投縣內醫院與醫院附設護理之家共計17家全面停止探病，陪病採實名制措施，並確實掌握旅遊史、接觸史。

南投縣政府於第七次應變會議中宣布，自9日起提高該縣醫院防疫標準，縣府衛生局表示，依《傳染病防治法》第 37 條第一項第二款，地方政府得管制特定場所之出入及容納人數。因此，本次因應新冠肺炎防疫管制縣內醫院（含醫院附設護理之家）出入及人數，規定如下：

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1：停止探病：除加護病房、安寧病房及經主治醫師醫療專業同意者外，一般病房一律禁止探病，請家屬親友改採視訊、通訊聯繫。

2：陪病限一人，採實名制：每名住院病人陪病者以一名為限（含照顧服務員），並採實名登記，包括登記姓名、電話等，並確實掌握其TOCC資訊（旅遊史Travel、職業史Occupation、接觸史Contact及群聚史Cluster）。也請陪病者減少在院內的移動，若有進出醫院之必要，需配合院方分流機制。

3：醫院附設護理之家，因住民收治特性，平時並無家屬陪病，考量家屬探視需求原則比照陪病限一人，採實名制方式。

縣府表示，醫院內醫護人員位處防疫醫療第一線，為保障縣民就醫安全，維護縣內醫療量能，希望透過嚴格控管進出醫院之人員身分，將感染風險將至最低，保障病人安全就醫環境，將於9日起提高縣內醫院防疫標準，縣內10家醫院皆有共識實施禁止探病措施，請民眾防疫期間配合規定。

南投縣內10家醫院包括：衛生福利部南投醫院、衛生福利部草屯療養院、臺中榮民總醫院埔里分院、埔里醫療財團法人埔里基督教醫院、佑民醫療社團法人佑民醫院、竹山秀傳醫院、彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院、曾漢棋醫院、中國醫藥大學附設醫院草屯分院、東華醫院。

護理之家7家包括：衛生福利部南投醫院附設護理之家、衛生福利部草屯療養院附設精神護理之家、臺中榮民總醫院埔里分院附設護理之家、臺中榮民總醫院埔里分院附設精神護理之家、埔基醫療財團法人附設埔基護理之家、竹山秀傳醫院附設護理之家、東華醫院附設護理之家。

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