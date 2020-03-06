要求放寬陪病人數遭拒　劉建國批陳時中「內行人講外行話」

▲衛福部長陳時中赴立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台灣接連傳出發生院內感染的案例，衛福部在上月26日宣布嚴格管制醫院進出人員，包括限制醫院每床陪病人數為1名、探病2人，民進黨立委劉建國6日質疑，此限制未考量偏鄉人口老化問題，詢問衛福部是否有修正的空間。對此，衛福部長陳時中表示「很難同意」，主因最近在國內發生的案例很多都是在陪病的過程中發生感染。

行政院長蘇貞昌6日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，劉建國質詢時表示，衛福部限制醫院每床陪病人數為1名、探病2人，但似乎沒有考量到偏鄉人口老化的問題，有些才來台不久的外籍看護工，可能會有語言不通的問題，家屬如果要在老人家與外籍看護之間「兩個選一個」會非常困難，詢問衛福部是否有放寬陪病人數之可能。

▲民進黨立委劉建國質詢。（圖／記者林敬旻攝）



對此，陳時中回應「比較沒有」，主因最近幾例的個案很多都是在陪病的過程中發生感染，例如第42案經疫調發現老公出院後沒感染，是老婆陪病感染，第45案則是患者住院時到處趴趴走感染，直言「院內感染最可怕的不在於醫護人員受到感染」。

陳時中表示，可以輪替陪伴，但是要一起陪伴「我們大概很難同意」，在傳染病延燒期間，醫院環境單純越好。他說，語言在溝通上若有障礙，醫院裡都有人可以教，「這樣比較實際」。

對此，劉建國回應，「這麼講可能有點落差」，要讓醫院的人去教外籍看護不是這麼簡單容易，呼籲衛福部不能只想到大都會或者大醫院，而沒思考到人口老化的地方會遇到的問題。陳時中則回說，特殊案例會用個案解決相關方案，但劉建國認為這不叫特殊案例，在人口老化地方比例會非常高。

陳時中表示，現在大家要對醫院病房的規則要有心理準備，不是像以前大家常常把醫院當成菜市場「要來就來」。劉建國則批評，不能在疫情發生時改變台灣人對醫院、陪伴病患的習慣，直言這是不可能的事情，要陳時中「內行人不要講外行話」，希望衛福部能夠慎重思考，帶回去參考了解。

蘇貞昌見狀則緩頰說，陳時中的目的是要建立陪病制度，不讓太多人赴醫院的原則不變，但針對偏鄉地方的需求，以及剛來台的外籍看護工，政府會將其視為特殊個案，予以參考調整作法。