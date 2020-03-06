台北愛樂遭爆未履行捐款承諾　管弦樂團長回應：是誤會

▲台北愛樂管弦樂團2019年9月20日受邀至南投縣中寮國小舉辦演奏會。（圖／擷取自中寮國小臉書）

記者白珈陽／南投報導

台北愛樂於2019年9月20日重返南投縣中寮鄉中寮國小舉行感恩音樂會，當時台北愛樂於會後承諾會捐14萬元給中寮國小等單位，但事後遭爆直至隔年3月相關單位都沒拿到該筆善款，經媒體了解，原來是適逢總統大選及新冠肺炎（COVID-19）疫情影響導致捐款進度延宕，愛樂也已在同月4日將15萬元交給相關單位。台北愛樂管絃樂團團長賴文福表示，愛樂創團30餘年，支持國內外的公益活動無計其數，希望在這次誤會後，民眾可更關心台北愛樂及台灣的文化藝術。

2019年是921地震的20週年，台北愛樂20年前曾在震後至已成廢墟的南投縣中寮國小，為災民演奏音樂會，撫慰災民受創的心靈。去年9月20日，台北愛樂受邀回到中寮國小舉辦「台北愛樂重返中寮感恩音樂會」，會後台北愛樂於會場承諾捐贈14萬元給中寮國小等10所國中小及鄉公所，但時隔半年後，相關單位卻遲遲沒有收到該筆款項，讓外界質疑台北愛樂是不是「說大話？」。

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▲會後台北愛樂於會場承諾捐贈14萬元給中寮國小等10所國中小及鄉公所，並當場拿出大型支票看板拍下象徵性的合影。

對此，賴文福出面澄清，因去年適逢總統大選，又碰上疫情影響，導致捐款進度不斷延宕，2月25日樂團已從台北士林扶輪社收到捐款15萬元（增加1萬），於3日立即與中寮鄉公所辦公室聯絡，並於4日將15萬元匯至指定的中寮鄉農會本會。他指出，台北愛樂創團30多年，他幾乎把所有身家都捐給了台北愛樂，原本的14萬元是他請士林扶輪社社友情義相挺的私人小額捐款，所以在收款時花了些時間，在收到了款項之後，他又自掏腰包湊足了15萬元整數寄到指定帳戶。

經《ETtoday新聞雲》求證，中寮國小等10所國中小確實於4日下午1時15分許收到該筆款項，中寮國小陳校長表示，他們將會把這筆錢用來購買學用品或做獎助學金，各校也會頒發感謝狀，感激台北愛樂的愛心。

賴文福說，過去30幾年台北愛樂支持的國內外公益活動無計其數，在文化慈善和外交活動有很多貢獻，大家上網都可以查到這些成績，希望大家能因為這次的誤會更關心台北愛樂和台灣的文化藝術。

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