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打擊新冠病毒假訊息！蘋果、Google嚴厲控管非認證機構開發App上架

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▲▼iPhone。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蘋果及Google已開始嚴厲打擊來自非政府或醫院等公認機構所開發的新冠病毒相關App。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，假新聞及假資訊也在網路上持續蔓延。據CNBC報導，蘋果及Google已開始嚴厲打擊來自非政府或醫院等公認機構所開發的新冠病毒相關App。

報導指出，有4名獨立開發人員表示，他們製作的可用於查看各國新冠肺炎確診病例統計的App遭蘋果App Store拒絕上架。據一名開發人員的說法，蘋果在電話中解釋，所有與新冠病毒有關的訊息，都必須由官方的衛生組織或政府發布。

據知情人士說法，為防止錯誤訊息傳播，蘋果近來一直在審查與新冠肺炎疫情相關的App。蘋果將審查這些App的健康資料來源，及檢視該App的開發者是否為用戶可信任的組織。而這項限也的確起到了作用，目前在App Store上有關疫情的App搜尋結果相當少，且並沒有明顯的「垃圾App」。

App Association主席里德（Morgan Reed）表示，目前科技業正努力確保不被有心人士作為傳播新冠病毒假資訊的平台，「我們被要求停止開發這些有害的App及廣告。」

目前從App Store上搜尋「Coronavirus」等關鍵字的搜尋結果大多都是可信賴的，包括巴西政府發布的一個關於疫情的葡萄牙語App及由醫學App開發商Unbound發布的內涵新冠病毒資訊的App。

至於Android方面則似乎有意阻止相關搜尋結果，Google Play目前正針對那些「利用自然災害、暴行、悲慘事件等獲利，但對受害者沒有明顯好處」的App採取了相關限制措施。在Play Store上搜尋「Coronavirus」或「COVID-19」將不會顯示任何搜尋結果。不過Google Play仍為新冠病毒建立了單獨的App介面「Coronavirus: Stay informed」，列入來自美國紅十字會、美國疾病控制與預防中心及新聞App。

各大科技公司面對漫天飛的新冠肺炎假訊息，可說是操碎了心。亞馬遜上個月向賣家發送警告，將下架那些號稱可以「殺死新冠病毒」的產品。臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）周二（3日）也在臉書發文寫道：「將致力於確保每個人都可獲得有關疫情的可信且準確的訊息」。Google則特別將「冠狀病毒」（Coronavirus）等詞彙列入Google「SOS警報」（SOS Alerts），讓用戶能以更簡便的方式獲得相關資訊，並禁止顯示與抗病毒相關的廣告。

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Google搜尋將「冠狀病毒」列為SOS警報　搜尋關鍵字顯示WHO資訊卡

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