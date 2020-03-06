拖延招數用盡！法院四度裁決　德里公車輪姦案4死囚絞刑確定20日執行

▲印度2012年的公車輪姦案震驚全球，並被拍成記錄片《印度的女兒》，圖非當事人。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

印度德里法院5日第四度宣布德里公車姦殺案4名主嫌，將在本月20日清晨5點半執行絞刑。據悉，原訂在今年1月22日就該執行絞刑，但這4名被告不斷用各種手段包括上訴、寫請願書給總統等各種方式來逃避，再加上各種手續都要作業時間，也導致執行的時間不斷延後。

根據《印度時報》報導，德里當局已經是第4次裁定執行日期，因為前3次都被這4名主嫌用各種方式拖延，包括上訴、申請就醫、向總統提出特赦書，也讓被害人的母親艾夏（Asha Devi）十分絕望，數度向印度政府抗議不公，「他們這麼多年來一直在浪費法院的時間，又企圖挑戰法律。」而艾夏在5日聽到德里法院四度裁決執行日期後表示，「真的希望這些加害者可以受到懲罰來遏止這樣的行為，同時也希望這是最後一次的裁定。」

負責此案的檢察官伊凡（Irfan Ahmed）4日表示，這4名犯人已經用盡所有可行的方法，其中一名主嫌古普塔（Pawan Gupta）是最後一位向總統提出特赦書的人，不過已經被總統拒絕了，且還要求法院盡快裁定出執行絞刑的日期。

▲公車輪姦案的4名主嫌 。（圖／翻攝自《詩華日報》）



據悉，原訂在今年1月22日就該執行絞刑，但被告的律師搶先提起上訴，申請終止死刑和將死刑減為無期徒刑，其中一名嫌犯巴萬甚至還向總統提出特赦請求，但遭到總統拒絕特赦。直到2月17日，法院又駁回1月的上訴，決定在3月3日清晨凌晨6點執行絞刑。但豈料執行前又有一名嫌犯提出憐憫請願書被總統拒絕，根據《德里監獄規則》，若被總統拒絕寬恕，最快也要經過14天才能進行下一步。而另一名嫌犯維奈則提交一份保外就醫申請也被允許，因此本月3日的死刑命令才會延到20日。

2012年印度一名女學生和男性友人在看完電影後乘坐公車，未料遭到車上的另外5名男性乘客和司機輪姦、毆打，女學生送醫後傷重不治。6名加害者裡其中一名還未成年，因此送往少年監獄接受感化教育3年後釋放，公車司機於關押期間在牢房內以衣物上吊自殺。此事件也引起全球震驚，各國開始關注印度的女權問題，BBC更在2015年出了記錄片《印度的女兒》來講述此事件。