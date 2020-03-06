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美共和黨議員戴「防毒面具」出席眾院投票　抗疫撥款415：2通過

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▲影片取自youtube，如遭刪除請見諒。

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊，許多人也各出怪招防疫！美國佛羅里達州共和黨議員馬特·蓋茨（Matt Gaetz）日前竟然戴著「防毒面具」出席眾議院的83億美元支出法案投票，讓許多人看了啼笑皆非。對此馬特則表示，「在我看來，國會議員們就是病毒的人體培養皿！」

根據CNN報導，馬特在抵達華盛頓的國會山莊之前，就先在自己的推特上貼出戴防毒面具的照片並寫下「審查新冠病毒的補充撥款並準備投票」。馬特表示，「國會議員們飛過了最骯髒的機場，只要是和我們接觸過的人感染了新冠肺炎，絕對是我們傳染的。」馬特也呼籲，「我們握手、親吻嬰兒，且和這些選民自拍時都會碰到他們的手機，因此我們更該做好準備。」

▲共和黨議員Matt Gaetz。（圖／美聯社）

▲共和黨議員Matt Gaetz。（圖／美聯社）

當有人詢問到馬特如何獲得這個防毒面具時，他表示這是最高機密，大家不會想知道他是從哪個地下巢穴翻出來的，但馬特也強調「反正這不是中國製造的」。而新冠肺炎的撥款法案最終以415比2通過，將會提供78億美元來對抗疫情，另外在提供5億美元的資金來支持遠程醫療計畫，幫助老年人也能輕鬆獲得醫療服務。

不過許多眾議院的民主黨議員則在推特上嘲笑川普鐵粉馬特，紛紛表示「馬特蓋茲現在在國會裡戴著防毒面具，真的非常正常」、「馬特居然戴著《蝙蝠俠》裡班恩的面具」等等。但馬特則表示眾議院允許議員攜帶必要的醫療裝備，自己遵守眾議院的規則，且疫情擴散中，眾議院也沒有特別的防護措施，只好自保。

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